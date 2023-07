Rodríguez Larreta le respondió a Máximo Kirchner por Aerolíneas: "Si en un año no se autofinancia, no se le mandará plata"

La discusión de campaña entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio está concentrada desde hace algunos días en discutir acerca de Aerolíneas Argentinas y si hay que privatizarla o no. De un lado, Cristina Kirchner y Sergio Massa pronunciaron un encendido discurso de defensa de la aerolínea de bandera, con un refuerzo posterior de un proyecto de Máximo Kirchner para que no se pueda vender sin pasar por el Congreso. Del otro, Horacio Rodríguez Larreta volvió a insistir en que "se tiene que autofinanciar" y puso como plazo un año. Si no ocurre, "no se le mandará plata".

El jefe de Gobierno porteño se subió a la discusión y si bien no manifestó una postura explícita a favor de otra privatización de la empresa estatal, dijo que no se puede permitir el déficit que tiene. "Aerolíneas tiene que autofinanciarse, y eso tiene que ocurrir en el primer año. Hay que plantear el déficit cero de la aerolínea, porque si sos una empresa pública no hay necesidad de ganar plata, sino estar equilibrada", dijo.

Rodríguez Larreta estuvo de gira en varios medios. En Radio 10 había insistido con esa idea, mientras que a la tarde se conoció el proyecto de Máximo Kirchner. Por eso, horas más tarde, en una entrevista en Solo una Vuelta Más (TN) insistió con su teoría de que los sectores humildes subsidian la empresa estatal y eso no se debe permitir.

"Por qué una familia humilde del Conurbano subsidia Aerolíneas cuando compra leche. Por qué la señora con el IVA de la leche tiene que pagarle pasajes gratis a familiares de Aerolíneas", se preguntó.

Más adelante, Larreta aclaró: "No digo que haya que cerrar ni privatizar, digo que los argentinos no tienen por qué subsidiar".

Eventualmente, agregó que "si después hay una ruta en particular necesaria por un tema geopolítico y necesidad de llegar a ese lugar, en todo caso en particular se subsidia eso, pero no toda la empresa". Seguidamente, el periodista le preguntó si eso implicaba la pérdida de puestos de trabajo, por ejemplo, y respondió: "Los directivos de Aerolíneas sabrán cómo hacer para que la empresa tenga un presupuesto equilibrado".

"Abro El Palomar desde el día 1"

Durante la discusión, Larreta le tiró un centro al expresidente Mauricio Macri, con quien tiene una disputa interna debido a que apoya a la otra precandidata a presidenta del espacio, Patricia Bullrich. Lo hizo al defender la política aerocomercial de su Gobierno, que incluyó la puesta en marcha de rutas con líneas low cost que operaban desde El Palomar.

"Vamos a datos concretos: en el Gobierno de Macri se habían logrado más vuelos y más baratos. Ayer estuve en El Palomar, que perdió 11 mil puestos de trabajo. A ese aeropuerto lo cerraron solo porque Macri lo había abierto", manifestó el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio.

Cuando le preguntaron qué planes tenía respecto a ese aeropuerto ubicado en la zona oeste del Conurbano bonaerense, Larreta no dudó: dijo que "desde el día 1" lo abrirá, aunque luego dijo que son necesarias obras, ya que el gobierno actual dejó caer el espacio.

El proyecto de Máximo Kirchner

Horas antes, como se mencionó, Kirchner había presentado un proyecto en la Cámara de Diputados para prohibir la transferencia de Aerolíneas sin la venia del Congreso.

La iniciativa establece "la prohibición de la transferencia de las acciones sin la autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros". También critica a los candidatos de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza por impulsar la privatización de empresas públicas.

En los fundamentos del proyecto, Kirchner expresa que "si bien la Ley 26.466 declara la utilidad pública de las acciones de Aerolíneas Argentinas S.A., no previó un mecanismo que limite la transferencia de aquellas acciones, por lo que es necesario establecer el alcance de dicha utilidad y plasmar una de las voluntades de la ley – o el espíritu o finalidad".

