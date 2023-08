En vos confío, Sergio Massa

Sergio Massa, por ser precandidato, se juega un partido trascendental este domingo. Pero en Santa Fe, aún sin tener su nombre estampado en una boleta, hay otro dirigente que se ata al resultado del tigrense: Marcelo Lewandowski. El senador, que viene junto a todo el PJ de sufrir un porrazo de dimensiones, precisa de una buena cosecha del ministro de Economía para enderezar su rumbo de cara a la general provincial. Lo de ganarle a Maximiliano Pullaro es una quimera, el desafío pasa por no llevar al peronismo local a la peor elección de su historia. En vos confío, Sergio.

No fue casual el mensaje que Massa le dio a la dirigencia en su paso por la provincia: no en el encuentro con empresarios en una fábrica, sino el que dio luego, en Puerto San Martín. Allí les habló a los desilusionados, a los apagados, a los abarrotados. “Abracenme y vamos juntos después”, procuró convencer. Sin épica, pero dando en la llaga, sin esquivarle el bulto.

El gobernador Omar Perotti, que no la tiene fácil, tiene su partido en la elección legislativa. Su partido y su estrategia. El mandatario no busca pegarse a Massa, busca – en cambio – vender los logros de su gestión, inaugurar obras y abrir licitaciones por doquier y, en el Gran Rosario, donde apenas sacó 65 mil votos, pegarse a la figura de Lewandowski y la ministra de Salud Sonia Martorano.

Lewandowski, por su parte, no tiene estrategia definida: se vio en la previa a las PASO y se vuelve a ver en este inicio de la segunda campaña. No defiende encarnizadamente el gobierno de Perotti y sus rivales en la interna se prestaron a una foto de unidad, pero tienen objetivos superiores. Hay sensación de que cada uno cuida lo suyo en el peronismo de Santa Fe. Como si se viera venir el rotundo triunfo de Unidos, la prioridad pasa por la legislativa, por alguna Intendencia o un puñado de bancas.

A Lewandowski tampoco lo beneficia la primera encuesta que se filtró para lo que viene. Según Management & Fit, Pullaro supera los 47 puntos y el senador peronista se queda solo en 25. En dicho escenario, el radical contiene y sostiene los votos de Carolina Losada y en parte los de Mónica Fein.

Con informacion de Letra P.