Rita Ora y Primark se unen en una colaboración de moda internacional

Primark y Rita Ora se unen en una emocionante colaboración de moda, brindando estilo único y asequible a sus clientes.

Londres, 12 de septiembre de 2023 – Primark, la renombrada marca de moda de alcance mundial, ha anunciado una emocionante colaboración con la sensacional estrella de la música y el ícono de estilo, Rita Ora. Este emocionante proyecto marca un hito en la historia de Primark, ya que es su primera colaboración verdaderamente global. La colección, titulada “Rita Ora x Primark”, estará disponible en más de 430 tiendas Primark a partir del 19 de septiembre.

La colección, que ha estado en desarrollo durante casi dos años, promete ofrecer a los clientes de Primark la oportunidad de adquirir el estilo único de Rita Ora a precios asequibles. Creada en estrecha colaboración entre Primark, Rita Ora y el diseñador emergente Jawara Alleyne, junto con la estilista de Rita, Pippa Atkinson, la línea incluye prendas de punto, denim, trajes, ropa informal y abrigos, así como accesorios y calzado, todo diseñado para ser versátil y atemporal.



Una característica distintiva de la colección es su capacidad para combinar diversas tendencias y estilos, desde lo casual para el día a día hasta conjuntos elegantes para la noche. Además, las prendas informales incluyen toques personales de Rita, incluyendo referencias a su reciente álbum “You & I”.

Rita Ora, quien ha sido una clienta leal de Primark durante toda su vida, ha estado involucrada en todas las etapas del proceso de creación de la colección. Su amor por la marca y su deseo de brindar a los clientes acceso a moda de alta calidad a precios asequibles la llevaron a colaborar estrechamente con Primark.



Rita Ora expresó su entusiasmo por la colaboración al decir: “A lo largo de mi vida, siempre me ha gustado verme estilosa, y cuando era más joven, no podría haberlo hecho sin Primark. Siempre podía estirar mi presupuesto con las maravillosas prendas que me ofrecían. Sinceramente, fue entonces cuando aprendí a ser creativa y a jugar con la moda. Crear esta colección con Primark ha sido muy nostálgico para mí, ¡y estoy deseando que el mundo la vea!”.

La campaña publicitaria, protagonizada por Rita Ora, se filmó en Londres y busca transmitir un mensaje de unidad y libertad en la forma de vestir, un tema central en toda la colaboración.

Fuente: Xmaglive