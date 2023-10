Juan Pablo Poletti amasa un gabinete de doble comando

El intendente electo de la capital provincial, el cirujano Juan Pablo Poletti delinea el gabinete que lo acompañará cuando asuma la intendencia de Santa Fe en diciembre. En consonancia con cómo fue el armado de la candidatura de Poletti, el PRO, encabezado por el concejal Sebastián Mastropaolo, y una de las líneas radicales, lideradas por el exintendente y exdiputado Mario Barletta, ejercerán un doble comando político de la gestión.

Si bien hasta el momento no se oficializaron nombres, todo está encaminado para que Mastropaolo sea el secretario de Gobierno y Alejandro Boscarol, diputado radical y yerno de Barletta, ocupe la Secretaría General. Los elegidos por Poletti para realizar la transición, también se perfilan para ocupar las carteras más relevantes en términos políticos. PRO y UCR a la cabeza, tal como ocurrió en campaña.

Por otra parte, Poletti tiene pensado integrar en el nuevo organigrama a personas que no vienen de la política y que tiene un vínculo directo con él. El resto de los casilleros se irá completando con un abanico amplio de tribus: “Va a ser un mix de todo”, le dijo un intengrante del equipo. No solo habrá dirigencia del PRO y la UCR, sino que también de Encuentro Republicano Federal, del socialismo y perfiles vinculados al actual intendente Emilio Jatón, del peronismo y de distintos espacios de Unidos.

Más allá de los nombres ya citados, hay otros que aparecen como posibles candidatos o candidatas a ocupar las secretarías restantes. En esa nómina, hay dos mujeres de extrema confianza de Mastropaolo. Una de ellas es la exconcejala y armadora del PRO en la capital provincial Luciana Ceresola. Ella fue vicepresidenta del Concejo, ganó su banca en el 2017 y dos años después, se puso al hombro la campaña como concejal de Mastropaolo, quien estaba a cargo de la Anses en la era Macri, y fueron a internas contra a candidata del exintendente santafesino José Corral, Inés Larriera. Ese trabajo coordinado, le valió ahora que su nombre suene para le futuro gabinete y el destino sería la secretaría de Cultura.

Además de Ceresola, desde esa misma mesa chica del PRO local llegaría a la conducción municipal la contadora Rosario Alemán, jefa de prensa y persona de confianza de Mastropaolo desde hacer varios años. Su nombre suena para la secretaría de Producción. Al igual que Poletti, ambas militaron con mucha contundencia en contra del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Desde la otra vereda, además de Boscarol, la UCR aportaría otra integrante de la familia Barletta. El nombre de Alicia Barletta, hija del exintendente santafesino, suena para una futura secretaría de Educación. Hoy está a cargo de extensión universitaria en la facultad de ciencias económicas de la UNL. Del gabinete de Lifscthiz y para Obras públicas y planeamiento, tomaría a Marcelo Mántaras, exdirector provincial de Planeamiento que trabajó bajo la órbita del ministerio de Obras Públicas, por entonces a cargo del radical santafesino Julio Schneider. Otro radical que integrará el gabinete es Guillermo Ferrero, una de las caras nuevas que mostró la primera foto de la transición municipal y que podría quedar a cargo de la secretaría de ambiente. Ferrero es militante de la Franja Morada en la facultad de abogacía, presidió la Federación Universitaria del Litoral entre 2017 y 2018.

En la misma línea, el nombre para Desarrollo Social sería Marcelo Doyharzabal, quien fue coordinador de Distrito en la gestión de Mario Barletta, coordinador de Distrito. Actualmente integral el equipo de Fortalecimiento Territorial de UNL, es dirigente del club Quilla y en sus redes se define como radical y reformista. La historia de Doyharzabal además circuló en los medios en los últimos años, porque durante la pandemia pasó más de 50 días internado y estuvo al borde de la muerte. En las entrevistas en las que contó su historia, siempre agradeció el trabajo de los médicos del hospital Cullen, que dirigía Poletti.

El área de deporte municipal quedaría para Carlos Marzo (hijo), docente, preparador físico de fútbol profesional, y heredero del campeón argentino en lanzamiento de martillo, docente, entrenador y dirigente de atletismo santafesino. Y para el área de Comunicación sería convocada Maria Fernanda Vigil, perottista y actualmente a cargo del área de prensa y comunicación del ministerio de Trabajo de la provincia.

A pesar de los nombres en danza, el intendente electo aún no cierra la nómina. Hay espacios que corren con “ventaja”, como el PRO y un sector de la UCR, que fueron los pilares en los que se apoyó el intendente electo para lanzarse al mundo político. El trabajo interno del armado del gabinete es cotidiano y avanza a la par de la confección de los planes a encarar por parte del futuro gobierno. Las secretarías no se repartirán por partes iguales o por sectores, los lugares “irán para los y las más capaces”. Así lo piensa Poletti.

