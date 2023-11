Contra la inflación: en qué invertir para protegerse de la suba de precios

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presentó el pasado lunes el último dato de inflación correspondiente al mes de octubre, mostrando una tasa mensual del 8,3% y una interanual del 142,7%. Este último dato señaló una marcada desaceleración en comparación con el registro del mes previo, que rondaba el 12,7%.

Sin embargo, a pesar de este descenso, las categorías que lideraron los aumentos en este período fueron "Comunicación" y "Prendas de vestir y calzado", con incrementos del 12,6% y un 11%, respectivamente. Estos números evidencian que la inflación acumulada en los primeros diez meses del año ya alcanza un 120%, evidenciando la complejidad de la situación económica actual.

Por otro lado, la inflación núcleo, que excluye los precios regulados y estacionales, también mostró una desaceleración significativa desde septiembre, ubicándose en un 8,8%. Aunque este descenso es notable, sigue siendo considerablemente alto en comparación con meses anteriores. En términos interanuales, se trata del nivel más elevado desde 1991, en un período donde el país se recuperaba de una crisis hiperinflacionaria.

¿Qué estiman los gurúes de la City en el REM?

En sintonía con esto, las proyecciones a futuro señalan que la inflación seguirá siendo elevada. Según las previsiones del REM del Banco Central (BCRA) para el 2023, se ajustaron al alza las expectativas de inflación, incrementando en 11,4 puntos porcentuales, pasando de 169,3% a 180,7%. Esto implicaría dos años consecutivos con una inflación considerablemente superior al 100%.

A pesar de la leve disminución en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en comparación con el mes anterior, las previsiones aún no son alentadoras, ya que las expectativas no se estabilizan y ciertas políticas monetarias, como el incremento de los pasivos remunerados del BCRA, no parecen contribuir a esta estabilidad.

¿En qué áreas resulta beneficioso invertir?

En este escenario desafiante, donde mantener pesos sin invertir implica una pérdida significativa del poder adquisitivo, desde el equipo de Research de IOL invertironline sugieren que los activos indexados al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) son la mejor opción para proteger el valor frente a la inflación.

En ese sentido, proponen algunas alternativas para potenciar los ahorros y resguardar su capital ante el incremento de los precios en la economía argentina:

Para el corto plazo, recomendamos invertir en la Letra del Tesoro nacional X18E4, la cual ajusta su capital por el CER, permitiendo así acompasar el impacto inflacionario. Con vencimiento en enero de 2024, actualmente ofrece un rendimiento de CER +6,2%, con un rendimiento anual estimado de 270,9%. Esta opción proyecta un estimado de $1.260 por cada $1.000 invertidos al vencimiento, superando tanto la inflación como un plazo fijo.

En cuanto al mediano plazo, consideramos apropiado añadir a la cartera el Bono CER nacional T4X4, con vencimiento el 14 de noviembre de 2024. Este instrumento también opera con un volumen considerable, ofreciendo un rendimiento de CER +7,4% y un rendimiento anual estimado de 317,9% a la fecha.

Con información de www.ambito.com