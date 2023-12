L-Gante se refirió a la posibilidad de poder volver a prisión: “Tratamos de no meter la pata”

Aunque su carrera se encuentra en le mejor momento y disfruta del cariño de cada uno de sus fanáticos, L-Gante aún tiene problemas con la Justicia y habló de las posibilidades de volver a prisión.

Durante su visita a los premios Martín Fierro de la Moda, el referente de la cumbia 420 fue consultado por Intrusos sobre su situación personal: "Estoy de diez, mejor que nunca. La mente tranquila y con ganas de trabajar, de progresar".



Sobre el problema judicial que aún tiene y las posibilidades de volver a quedar detenido, Elián Valenzuela explicó: “Lo que yo creo es que no y mis abogados me dicen que no, que no hay posibilidades. Hay que esperar que se resuelva judicialmente el proceso que lleva".

Sin dudas, L-Gante se encuentra en un momento difícil, pero tras recuperar su libertad el artista no dejó de lado su carrera como cantante y ha lanzado varios temas para demostrar que tiene más para dar.

Sin embargo, Elián ha preocupado en las últimas horas al publicar una storie en su cuenta de Instagram en donde dio un mensaje sobre la salud mental: “Si alguien tiene ganas de matarse, no existir más o algo similar a esa depresión no se dé por vencido".

Luego, Valenzuela agregó: “Denle para adelante como hago yo en este mismo momento", dijo dando a entender que no se encuentra en un buen momento emocional, pero sin dar detalles de lo que sucedía.

Fuente: Diario Show