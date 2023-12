Uno de los primeros decretos que firmó Pullaro es eliminar la "no repitencia"

Uno de los primeros decretos que firmó el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, fue el de poner fin al proyecto educativo de Avance Continuo en el secundario o también conocido como de “no repitencia”, que había aplicado la gestión anterior en 145 escuelas de ese nivel. De esta manera, no sólo que lo que hasta ahora fue una prueba piloto no se seguirá ampliando a más instituciones sino que directamente se le dará de baja.

El decreto fue firmado por el flamante gobernador el primer día hábil tras asumir este domingo. Pullaro ya había adelantado en campaña que se iba a dar de baja el programa, y lo mismo hizo José Goity, designado como ministro de Educación, cuando presentó a su equipo.

“Vamos a priorizar los aprendizajes; entendemos que para que eso suceda hay que poder evaluar a los chicos y que no sea todo lo mismo. Hasta ahora daba igual el chico que se esfuerza que el que no se esfuerza, el que aprende con el que no aprende, el que va a la escuela con el que no va a la escuela”, explicó Pullaro en un parte de Gobierno.

Lo mismo había destacado en su discurso de asunción en la Legislatura este domingo. “Derogaremos el avance continuo, porque no se trata de pasar sin saber con el único fin de disfrazar de manera ficticia las tasas de egresos”, afirmó, al tiempo que bregó por que haya 190 días de clases y confirmó el ciclo lectivo comenzará el 26 de febrero.

¿De qué se trata?

El proyecto de “avance continuo” o “no repitencia” que se aplicó este año en 145 escuelas secundarias públicas y privadas de la provincia de Santa Fe -de las cuales 16 pertenecen a la Región IV- representa a alrededor del 20% del total de establecimientos de nivel secundario que voluntariamente se sumó a esta primera experiencia en 2023. Es decir, no todos los establecimientos de nivel secundario estaban incluidos.

Se había anunciado en 2022 y presentado como un modelo que permite al estudiante que adeuda materias poder seguir con el grupo de pares etarios mientras se cursa el año y se recupera esas asignaturas adeudadas, muy parecido a lo que se hace en la universidad, esto es, sin tener que volver a hacer lo que ya se había aprobado ni repetir.

Tras el anuncio en agosto de aquel año, la Cámara de Diputados de la provincia votó por unanimidad un pedido de informes a la por entonces ministra de Educación, Adriana Cantero, -que renunciaría a inicios del 2023- para que presentara más especificaciones sobre la propuesta, al tiempo que se escucharon duras críticas de los diputados opositores, principalmente en el sentido de que la “no repitencia” atenta contra la calidad educativa.

"Simbólico"

Cambio de gestión mediante, el nuevo gobernador señaló que “es muy simbólico y representativo de nuestro gobierno y nuestro método. Firmamos el decreto donde en la provincia de Santa Fe se termina la no repitencia, se termina el avance continuo. Significa que el chico que no aprenda, que no tenga los contenidos básicos y pedagógicos, no va a pasar de año como sucedió en los últimos tres años en la provincia de Santa Fe”.

“Vamos a esforzarnos para tener un seguimiento de cada uno de los alumnos, día a día”, agregó Pullaro. Y continuó: “La no repitencia era un atajo para mostrar que los chicos terminaban la escuela cuando en realidad terminaban sin saber. Creemos que es una medida que muestra el modelo que vamos a construir en educación y en toda la agenda del gobierno de la provincia”, y “significa que la cultura del esfuerzo vuelve a ser prioridad en nuestro gobierno”.

Plan Provincial de Alfabetización

Luego de reunirse con el gobernador en la mañana de este lunes, Goity amplió otro de los anuncios del gobernador en el discurso de este domingo: “Estamos trabajando en un Plan Provincial de Alfabetización; todas las pruebas, tanto internacionales, nacionales y propias dan muestra de ese déficit. Nosotros queremos empezar a tener nuestras propias pruebas para ver el desempeño de nuestros alumnos. Ya sabemos, y la sociedad lo sabe, que hay un problema en la adquisición del lenguaje y de la lectura”, dijo el nuevo ministro de Educación, en el parte oficial.

“Le vamos a poner mucha energía, mucho empeño y mucho trabajo para que todos los chicos de nuestra provincia terminen tercer grado perfectamente alfabetizados. Es un deber ineludible del Estado y de la política”, enfatizó Goity.

Anteriormente, en la presentación que hubo del equipo de trabajo de Educación el 1 de diciembre pasado, el ministro había destacado la “alfabetización inicial” iba a ser uno de sus ejes de trabajo. “No decimos nada nuevo si planteamos cuáles son los déficits que tenemos en esa instancia. Por eso, vamos a tomar un compromiso claro, explícito y concreto: que todos los chicos terminen el primer ciclo de educación primaria, es decir, el 3er grado no solo sabiendo leer y escribir, sino estando perfectamente alfabetizados", tituló en esa ocasión, aunque aún no se conocen detalles de cómo va a ser el plan.

Con informacion de El Litoral.