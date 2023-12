¿Qué esperan, que todos tengamos dengue o que los mosquitos nos lleven a "cocochito"?

El "Ah pero..." fue un recurso infame de Alberto Fernández, seguramente el peor presidente que tuvo la Argentina. Lamentablemente el "Ah pero..." no es privativo de este mequetrefe que tuvimos como presidente y es usado por todo gobernante que está en el poder y no puede resolver los problemas que la sociedad reclama.

En Rafaela se está registrando una verdadera invasión de mosquitos y desde la Municipalidad no se da respuesta alguna. Un mensaje de una de nuestras lectoras da cuenta que en el día de la fecha se comunicó con la Municipalidad y al manifestarle que en la puerta de su misma casa había mosquitos en una cantidad inusitada, le respondieron que si no había gente con dengue en la propiedad, no era posible ir a fumigar, ante la insistencia de esta persona, la respuesta fue tajante: "NO HAY PLATA", es imposible fumigar.

La realidad es que la situación es preocupante y si no se toma en serio lo que está pasando, el dengue en Rafaela va a hacer estragos y seguramente serás responsables quien hoy están a cargo del departamento ejecutivo.

Es de esperar que en las próximas horas los responsables se dignen a encontrar alguna solución, de lo contrario quizá una medida judicial sea la única manera de subsanar lo que sin duda es un riesgo para la comunidad en general.