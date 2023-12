En una inesperada definición, Platense se cruzará ante Rosario Central en la final de la Copa de la Liga

En duelo que corresponde a la final de la Copa de la Liga Profesional, Platense se va a medir ante Rosario Central en juego que se desarrollará este sábado 16 de diciembre en el estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero. El encuentro tendrá la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de TNT Sports y ESPN Premium.

Será sin duda un enfrentamiento en donde uno de los dos conjuntos luchará por alcanzar su primer título profesional, mientras que el otro tratará de reducir la mala racha.

Un Marrón que quiere escribir la historia

"Hay unión entre todos, el cuerpo técnico, los jugadores, los dirigentes y la hinchada. Se formó algo muy lindo y hay que ir por todo. Esto es algo histórico y eso a uno le enorgullece. Quizás muchos no creen o no consideran que estemos en el lugar que estamos, jugando una final del fútbol argentino", sostuvo Palermo.

El Calamar llegó a esta instancia luego de haber dejado en el camino a su similar de Huracán y porsupuesto a Godoy Cruz en la instancia anterior.

El Canalla desea dar el gran golpe

Los conducidos por Miguel Ángel Russo han sorprendido en esta instancia final y esto se debe a sus victorias frente a Racing Club de Avellaneda y por supuesto a River Plate en las semifinales.

"No tenemos que alterar todo ni tampoco dejarnos estar, Dios quiera que se nos dé, si se tiene que dar se va a dar, pero nadie nos regaló nada, así que vamos a tratar de llegar a este momento de la mejor manera. Ustedes me preguntan por las sensaciones, pero ellos son futbolistas a los que no hay que explicarles todo, no busquen nada raro y entiendan que somos seres humanos y que somos normales", dijo Russo en conferencia de prensa.

Probables formaciones de Platense vs. Rosario Central

Platense: Ramiro Macagno - Nicolás Morgantini, Ignacio Vázquez, Gastón Suso y Raúl Lozano - Facundo Russo, Franco Díaz, Nicolás Castro y Lucas Ocampo o Jerónimo Cacciabue - Ronaldo Martínez y Mateo Pellegrino. DT: Martín Palermo.

Rosario Central: Jorge Broun – Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Agustín Sandez – Agustín Toledo o Maximiliano Lovera y Kevin Ortiz – Tom O’Connor, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz – Luca Martínez Dupuy. DT: Michael Russo.

Fuente: 442