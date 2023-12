Viotti tendrá facultades extraordinarias y algunos borran con el codo lo que escriben con la mano

Lo que durante tantos años se le criticó a Castellano ahora lo consiguió Viotti. El DEM tendrá facultades extraordinarias que hasta hace pocos días criticaba, son ni más ni menos que los vicios de una política que la gente detesta y que tanto reprocha a esta clase política decadente y que avergüenza a propios y extraños. Sin entrar a analizar si es conveniente o no o si es legal o no, lo que se discute es como tan rápidamente se puede cambiar de bando sin termino medio. Viotti tendrá facultades extraordinarias que hasta hace poco nunca se las hubiesen dado a Castellano, una mancha más de algunos políticos que no se dan cuenta que estamos transitando otro camino y que las políticas viejas ya no van van,

Los Concejales opositores Caruso, Senn, Soltermam y Racca apoyaron el presupuesto 2024, que es el mismo plan de gobierno del ex intendente Luis Castellano pero cuestionaron fuertemente el incorporado Artículo 7º ya que consideran que se cede al ejecutivo facultades del órgano legislativo y además quita certezas sobre la implementación de importantes programas sociales y de seguridad.

Como expresa el ministerio de Economía de la Nación un presupuesto público planifica los ingresos que recibirá el Gobierno y cómo se aplicarán para satisfacer las necesidades de la población: seguridad social, educación, salud, seguridad y justicia, entre otras. Tiene mucha importancia porque permite responder las siguientes preguntas: ¿Cuál es el destino del gasto? ¿En qué se gasta? ¿Quién gasta? ¿Cuál es el origen de los recursos?

El presupuesto que elevó el actual ejecutivo sumó un artículo donde se establece que podrá crear o eliminar programas sin autorización previa del Concejo, con lo cual el plan de gobierno queda solamente librado a las decisiones del poder ejecutivo.

Al momento de pedir la palabra Senn manifestó “Lamento profundamente la perdida de facultades que logró imponernos el Departamento Ejecutivo a través de sus Concejales. Hoy, con este nuevo artículo, no le podemos garantizar la continuidad de ningún programa municipal a los vecinos. Todo esta en manos del Intendente y de su equipo sin que exista aprobación por parte de éste Concejo”.

Racca declaró “El bloque de concejales PJ aprobó el plan de gobierno (presupuesto) enviado por Castellano y su equipo.... Luego de una discusión de varias horas el único cambio que proponía el bloque no fue aprobado (se solicitaba que si existen cambios de programas se apruebe en el concejo como actualmente consta en la ley, perdiendo claramente una de sus facultades). Me pregunto; Juntos para el cambio; es cambio de las reglas de juego, cambio en la transparencia de los dineros publicos, cambio en tributaria, y en las potestades del Concejo.... No será demasiado?”.

Caruso expresó “Hay que tener en claro que estamos hablando del dinero de los contribuyentes, cómo podemos explicar si ante sus necesidades hay un plan de gobierno para resolverlo si no vamos a poder opinar ni ser informados con claridad acerca de las deciones que se tomen?” Además destacó que la quita de facultades es grave en materia institucional.

También dejó en claro su descontento ante los modos con la que se dirigió Mársico hacia a su persona, ya sea por el contenido con falsa información como así también el tono de voz.

Soltermam dijo “pedimos acompañar el plan de gobierno, respaladar sus decisiones y fundamentalmente poder cumplir nuestra función que es la de controlar al ejecutivo. Entendemos que la gente votó un nuevo Intendente para que lleve adelante su plan de gobierno, pero la realidad es que aún ese plan no llego a este Concejo”.

¿Por qué la polémica?

El artículo 7º elimina lo que sucedía previamente ante importantes movimientos de partidas o no ejecución de programas donde se solicitaba la autorización al Concejo Municipal para redireccionarlas. Esto generaba que funcionarios del ejecutivo deban brindar las explicaciones pertinentes a los ediles que fueron elegidos por la gente.

Lo que ahora establece, y fue votado por los concejales oficiliastas, es que todos los programas se pueden eliminar, crear o modificar solamente a voluntad del DEM.

Con información de Radio Rafaela