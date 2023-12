Alianzas y precauciones para construir futuro

Frenético. Así es el ritmo que le imprimió Maximiliano Pullaro a sus primeros días al frente de la Casa Gris. El gobernador de Santa Fe está convencido de que su futuro político dependerá exclusivamente de los primeros años de su gestión. Más precisamente, de su gestión en seguridad. Todos los miembros de su ecosistema lo repiten, en on y en off. Sin embargo, en segundo plano, el oriundo de Hughes teje alianzas interprovinciales y asume roles más allá de su provincia, construyendo un entretejido que le permita sobrevivir a un Javier Milei que parece no querer llevarse bien con nadie.

Pullaro dice que no se siente cómodo, que “no se halla” en la rosca de Buenos Aires -la única oficina donde atiende dios en el país, según el dicho-, pero su proyección nacional crece cada día un poco más. Su entorno pone paños fríos: “La mejor carta de presentación de Maxi es resolver los problemas urgentes de la provincia, lo demás vendrá por añadidura más adelante”, dice un funcionario de su entorno, sintetizando la idea que sobrevuela en el gobierno. Hay una contracara: “A su vez, necesita proyección nacional para tener una buena gestión local, el que no asoma la cabeza pierde”.

El gobernador asumirá en marzo la presidencia pro témpore de la Región Centro, esa alianza entre Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos que busca ser un contrapeso del centralismo del AMBA a la hora de sentarse en la mesa de los adultos. Una figura con despacho en la Casa Gris lo explica casi como un acto reflejo: “Cuando el Estado nacional se debilita, los estados subnacionales tienen más incentivos para integrarse: lo que antes lo hacía Nación, ahora se lo tienen que procurar ellos”, dice, y cita el momento fundacional de la Región Centro: 1998, “otro momento de debilidad del Estado nacional”.



En la Casa Gris anuncian renovado impulso para la Región Centro. No quieren que sea un sello protocolar, y apuntan sin decirlo a la etapa que tuvo a Omar Perotti, Juan Schiaretti y Gustavo Bordet como protagonistas. Quieren una alianza que trate temas como la emergencia hídrica, las conexiones viales, los subsidios al transporte, la cuestión tributaria, las políticas agropecuarias y que sea liderada por Pullaro.

La relación del santafesino con sus pares, el entrerriano Rogelio Frigerio y el cordobés Martín Llaryora, es “excelente”. Con el vecino del otro lado del Río Paraná hubo apoyo en campaña y reuniones de gabinete en conjunto, una iniciativa que se planeó con el gobierno de la provincia mediterránea pero luego se dejó en stand-by. Subyace ahí, a la hora de gestionar la Región Centro, una pequeña desconfianza con Córdoba: “A veces se cortan solos, o te embarcan en peleas que les convienen a ellos y cuando te convienen a vos, no se suben”.

Quizás por esasprecauciones es que, paralelamente, Pullaro tiene la idea de construir la Región Litoral, una alianza que aglutine a Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Chaco. Cuatro provincias de Juntos por el Cambio, cuatro provincias a la vera de la Hidrovía Paraná-Paraguay. En ese acuerdo, lógicamente, Santa Fe pisaría fuerte por ser la provincia más grande y le permitiría, por ejemplo, crear otro polo de atracción para atraer fondos del extranjero, ya sea como inversión proivada o crédito público para infraestructura, una figura que Pullaro avaló en la transición para el acueducto biprovincial que se construye junto con Córdoba y que le interesa replicar.

La presencia en Buenos Aires -necesaria para una gestión provincial eficiente- también será un ítem a mejorar durante la presidencia santafesina de la Región Centro. En el pullarismo no quieren que eso se traduzca simplemente en ir a pelear recursos a Nación. Buscan fortalecer la presencia de la región en cada foro, encuentro o instancia de negociación que exista -como el Consejo Federal de Inversiones, por ejemplo-. No es la única movida: como contó Letra P, la Casa Gris también quiere “refuncionalizar” la Casa de Santa Fe en CABA y que sea un espacio del lobby provincial.

Con informacion de Infobae.