El enojo de Lola Latorre luego de que le robaran en Punta del Este: "Estoy muy angustiada, estoy desesperada"

Luego de un año de mucho trabajo, Lola Latorre se fue a Punta del Este, con su novio Felipe, a disfrutar de unas vacaciones, hasta comenzar un nuevo programa desde allí en unos días. Sin embargo, el viernes por la noche vivió un momento muy difícil, al volver a la casa que están alquilando y encontrarse con que le habían entrado a robar y se llevaron su computadora y algunas pertenencias de mucho valor.

Rápidamente, Yanina Latorre comenzó a hacer unas historias contando todos los detalles de lo que está viviendo su hija, y reveló que Fernando Burlando las está ayudando con la investigación. Entonces, Lola decidió hacer unas historias, expresando su angustia e indignación por lo que vivió.



"La verdad estoy desesperada, muy angustiada. Como muchos saben, estamos acá en José Ignacio, estamos en una casa y nos entraron a robar, se llevaron un bolso mío que tenía muchas cosas de mucho valor, más allá de lo económico, afectivo. Un bolso con todas las cosas que me traje para trabajar, en unos días yo arranco un programa de stream y tengo mucho evento de marcas, y cosas que me traje de distintas marcas para hacer contenido y para trabajar", compartió Lola Latorre.



Luego, detalló: "Se llevaron un bolso, en el que estaban todas mis carteras buenas, de marcas que con todo mi esfuerzo de lo que trabajo, todo el esfuerzo que le pongo yo y mi familia, porque me robaron muchas cosas de valor. Se llevaron todas las carteras, mi computadora donde tengo todo mi trabajo, mi trabajo en la facultad. En esa computadora tenía todo y además me la había comprado hace muy poquito tiempo, con mi trabajo, con mi esfuerzo".

Sin dudarlo, Lola Latorre expresó: "Uno piensa que, porque vengo de una familia que mi papá es jugador de fútbol y mi mamá trabaja en la tele, que las cosas no cuestan, y la verdad es que sí, a todo el mundo nos cuesta. Yo soy una chica que tengo 22 años, trabajo y hoy por suerte me puedo mantener y comprar mis cosas sola... Y tengo un dolor, una angustia".



"Sé que las cosas materiales van y vuelven, y peor es perder a mi perro, que también me pasó hace dos semanas. Pero la verdad es un bajón, estoy muy angustiada, estoy muy triste", comentó angustiada. Entonces, explicó: "Hago estas historias para concientizar a toda la gente que está acá, que cuidemos mucho nuestras cosas. Esto no fue un descuido, porque la casa estaba completamente cerrada".

Rápidamente, expresó: "Por suerte no me pasó nada, la policía acá nos está ayudando un montón, están investigando... Estas cosas que traje las traje para trabajar, eso es lo que más me angustia. Estoy muy angustiada, estoy desesperada". Entonces, Lola hizo referencia a lo que ya contó su mamá, de que "Burlando nos está ayudando, un genio, está investigando, hablando con la policía, así que te agradezco de mil amores Fer".

"Estoy con la esperanza de que aparezca, de que la persona que hizo esto devuelva las cosas, lo que no le corresponde. Es cagarle las vacaciones a una persona... Con todo el esfuerzo y el laburo que uno le pone, y se compra cosas que le gustan, todo termina asi, y la verdad es que es una cagada. Estoy entre angustiada, dolida, enojada, todas las sensaciones juntas", comentó la figura.

Finalmente, Lola pidió ayuda a que si alguien ve alguna de las cosas que le robaron que se contacten con ella: "Estoy atenta a todos los mensajes, gracias de verdad por estos mensajes. Estoy con mucha bronca, enojada, se me cagaron las vacaciones literalmente. En un día es año nuevo y no nos paran de pasar desgracias, así que si alguien cura estas malas energías, se los agradezco".

Fuente: Infobae