El Tucu López se recibió de bombero voluntario y explicó cómo fue la preparación: “Te cambia la cabeza”

Este domingo en Almorzando con Juana (eltrece), El Tucu López contó que se recibió de bombero voluntario y describió cómo fue el proceso. El locutor explicó que se trató de un sueño que tenía pendiente desde su infancia en Tucumán y que por fin logró cumplir.



“Tengo 43 años, y hace un tiempo que vengo cambiando el chip respecto a cómo estaba viviendo”, arrancó diciendo en diálogo con Juana Viale en la mesaza. Luego, precisó cuando decidió dar un paso adelante y aprender el oficio: “Era un mundo mágico para mí y, cuando fui creciendo, me dije: en algún momento me gustaría acercarme a eso, pero siempre lo fui postergando. Ahora, corté con eso de postergar”.

Feliz por haber cumplido con el objetivo, el ex de Sabrina Rojas aclaró que se trata de un trabajo no remunerado y totalmente desinteresado. “Te cambia la cabeza por completo. Ser bombero voluntario, es ser bombero voluntario: ponés tu tiempo y no cobrás un peso”, expuso.

Y completó: “Aprovecho para mandarle un mensaje a la gente: acérquense al cuartel y sepan el número del cuartel, porque eso quita muchos minutos de respuesta. Vos llamás al 100 y eso demora la llamada. Los segundos son oro”.

