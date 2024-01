Victoria en Brisbane: Nadal volvió con un triunfo tras una larga inactividad

El tenista español Rafael Nadal debutó en el ATP 250 de Brisbane con una victoria ante el austríaco Dominic Thiem, luego de una larga inactividad de once meses y medio por lesión.

El mallorquín se impuso por 7-5 y 6-1 frente a un duro rival, que atraviesa un complejo presente por una dolencia en una de las muñecas, en una hora y media de juego.

De esta manera, Nadal dejó atrás una seguidilla de 349 días sin jugar en singles, mientras que en dobles había regresado en el mismo torneo el último domingo con derrota junto a Marc López contra los australianos Max Purcell y Jordan Thompson.

"Es un día muy emocionante para mí por todo lo que he pasado. Me siento muy feliz. Todo ha salido bien. Han sido muchas cosas. Estoy agradecido por todo", expresó el español después de consumarse su victoria.

El campeón de 22 torneos de Grand Slam se sometió a una cirugía artroscópica el pasado junio tras lesionarse el flexor de la cadera izquierda durante su caída en segunda ronda ante Mackenzie McDonald en el Abierto de Australia a principios de 2023.

En cuanto a los tenistas argentinos, Sebastián Báez y Tomás Etcheverry fueron eliminados en la primera ronda al caer ante el eslovaco Lukas Klein y el checo Tomas Machac, respectivamente.

Rafa Nadal anunció su regreso al circuito

“Quiero tener la capacidad de no exigirme lo que me exigí durante toda mi carrera. Al final creo que estoy en una época diferente, en una situación y un terreno inexplorado en cual uno tiene interiorizado lo que hecho durante toda su vida que es exigirse al máximo y yo lo que realmente espero es ser capaz de no hacerlo”, explicó Rafael Nadal

El español, de 37 años, ubicado actualmente en el puesto 663 del ranking ATP, no jugaba desde enero pasado cuando cayó en la segunda ronda del Abierto de Australia frente al estadounidense Mackenzie McDonald.

Fuente: 442