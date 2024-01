"Ya camino muy mal", dijo el Indio Solari sobre su lucha contra el Parkinson

El Indio Solari aseguró que está “como el culo” en su lucha contra el Parkinson, una enfermedad que padece desde hace unos años y que lo afecta en su día a día.

“Estoy como el culo”, dijo el cantante que se bajó de los escenarios, aunque presentó temas nuevos en los últimos días.

“Esta súper actividad me tiene abstraído de eso (de la enfermedad) y ahí logro unos round de descanso. Ni bien vuelvo a la realidad, ya camino muy mal”, reveló.

“Yo he nadado aguas abiertas y no puedo hacer un largo en la pileta”, lamentó Solari, quien agregó: “No me gusta que me vean así”.

“Así como me retiré del escenario, a mí nunca me gustaron los artistas viejos. A mí me dan un poco de pena. Me parece que es una cosa de jóvenes”, agregó en Caja Negra, en Filo News. “El blues está para eso, para los viejos”, completó.

Fuente: Infobae