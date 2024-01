Carlos Ruckauf: "Javier Milei ha tomado el gobierno pero le falta tomar el poder"

El dirigente peronista y vicepresidente de Carlos Menem, Carlos Ruckauf, remarcó que las posibilidades de llegar al poder de Javier Milei se dificultan con su bajo nivel de legisladores. Además, aseguró que “más que una ley ómnibus es una ‘ley tren’, porque tiene vagones de todo tipo”, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Ruckauf es un histórico dirigente peronista. Se desempeñó como ministro de Trabajo del gobierno de María Estela Martínez de Perón, fue gobernador de la Provincia de Buenos Aires, ministro y vicepresidente de Carlos Saúl Menem y canciller de Duhalde. Hoy es un destacado analista político nacional e internacional.

Me gustaría conocer tu opinión sobre la purga de un porcentaje importante del Estado Mayor de las tres Fuerzas Armadas que está llevando adelante Javier Milei.

Lo voy a desilusionar, porque la verdad es que uno de los pocos temas de los que carezco de conocimiento es el tema militar. Tengo muchos temas en lo nacional e internacional, pero no lo puedo satisfacer con su pregunta.

El domingo mantuve una conversación con militares de larga trayectoria que están preocupados, comenzando por Martin Balza, que fue artífice fundamental para impedir el último intento de golpe militar. Otra persona que también está decepcionada es el General Paleo, que era el Comandante de Jefe del Estado Mayor, fundamentalmente porque el Ejército argentino había hecho durante la pandemia un esfuerzo social enorme en la distribución de vacunas. ¿Usted cree que Milei trata de llevar adelante una revolución o utiliza esa palabra como metáfora?

Yo creo que trata de hacer una revolución. Ha tomado el gobierno pero todavía le falta tomar el poder. En Argentina los presidentes tienen una gran cantidad de posibilidades de tomar el poder, pero él llega con un número muy pequeño de legisladores. Victoria Villarruel, en el Senado, está armando una negociación con todos los bloques pequeños que pareciera que va a mantenerse por encima del kirchnerismo. En la Cámara de Diputados es más complicado porque el peso del kirchnerismo es mayor.

Mandar una ley ómnibus no es un buen sistema. De hecho, yo creo que más que una ley ómnibus es una “ley tren”, porque tiene vagones de todo tipo: vagones que llevan cereales, otros que llevan carne, comida para pasajeros y otros con pasajeros. Hay temas que van a pasar. Estuve hablando con legisladores de todos los bloques, ahora que mi rol de analista y periodista me lo permite. Para mí es fundamental el derecho penal, el cambio de paradigma del derecho penal, y creo que eso va a pasar. También va a pasar la ley electoral, porque la mayoría está de acuerdo con la llegada de la boleta única y el final de las PASO, que fue un invento de Kirchner sumamente caro e ineficiente. Creo que también van a pasar algunas de las leyes de carácter estructural, como es la Ley de inversiones en el campo minero, petrolero y gasífero; pero hay otras cuestiones, como el tema previsional, la reforma de lo que fue la ley de Macri, que ahora va a defender la oposición actual incluida, el kirchnerismo, que le tiró tantas piedras.

Otro tema es que la inflación va a ser el termómetro de la popularidad y, en consecuencia, del poder del Presidente. Este nuevo golpe del combustible va a seguir acelerando la inflación. La gente le adjudica al gobierno que se fue la inflación de este mes que pasó, pero de enero en adelante la inflación la va a pagar Milei.

Con su experiencia como ministro de Trabajo, ¿qué expectativa tiene de que el planteo jurídico que hace la CGT en el juzgado laboral evolucione positivamente en la cámara laboral?

Tengo mis dudas de que no termine como fuero de atracción en lo contencioso administrativo, porque hasta ahora todos los amparos están yendo al mismo lugar. El primer juzgado en el fuero que corresponda cuando se presenta un amparo tiene fuero de atracción. Usted y yo fuimos, en su momento, defendidos por amparo cuando nos corrieron, así que sabemos mucho de eso. Me parece que el tema central es qué va a hacer la Corte a partir del mes próximo con la causa de La Rioja, porque "La Rioja contra el gobierno nacional" es competencia originaria de la Corte Suprema, todo el resto va terminar en la Corte en unos años, pero podría tomar una decisión en los próximos meses. La Corte Suprema espera que la política resuelva problemas de esta características antes de tomar una decisión y, en realidad, desde el punto de vista del número parlamentario, la decisión la podría tomar el Congreso, tanto con el DNU (que tiene mayoría de oposición para avanzar en su anulación) como para desglosar la “ley tren” y aprobar algunas cosas y otras no. Me parece que vamos a tener poca posibilidad de ver en los tiempos que el Presidente quiere la solución de los problemas. No me imagino que en el mes de enero, en el que quedan tres semanas de trámite parlamentario, se puedan aprobar muchas cosas. Si lo quiere acelerar va a tener que llamar a extraordinarias en febrero. Luego en marzo empieza otra realidad, porque ya empieza el nuevo año laboral, ahí vamos a ver las posibilidades que tiene Milei de seguir avanzando.

En consecuencia, Milei ha tomado el gobierno pero le falta tomar el poder. En materia parlamentaria, todavía no ha encontrado el camino. En materia sindical sé que el Gobierno ha iniciado una conversación con una gran cantidad de gremios.

Claudio Mardones: El Presidente podría extender el periodo de extraordinarias de enero a febrero. También podría buscar otras formas de subdividir el proyecto. Pero lo cierto es que hasta ahora no aparece un punto de negociación. Lo que dicen en el Congreso es que el Presidente no ha salido del tono de campaña y sigue enviando dardos que ensucian la negociación. ¿Cuánto cree que esta demora en buscar una negociación le puede jugar en contra al Gobierno?

Creo que tampoco piensan que se pueda sacar mucho antes de marzo. Acá aparece un eje central que es la devaluación y los aumentos de los precios, que implican un efecto cascada, como cuando aumenta el combustible. Sabemos que la devaluación fue un colchón porque fue alta, pero que en la segunda quincena de enero y primera de febrero, todos los años se produce una dolarización de carteras.

En consecuencia, vamos a ver ahí si resiste el sistema que establece el 2% mensual, me parece medio difícil. La convergencia hacia un solo mercado, que estaba en los planes de Caputo, se aleja, salvo que la conversación que empieza con el Fondo Monetario Internacional tuviera un cambio copernicano, aunque ahí también juegan en contra las fechas, porque en enero también hay poco trabajo en el FMI.

Me parece que ahí necesitan un crédito puente al menos de 3 mil millones supletorios para pagar también lo que fue el acuerdo caído por el incumplimiento de Massa de la estructura anterior de convenio. Necesitan del FMI 6 mil millones para aguantar que entre plata hasta abril.

CM: Parece que hasta ahora solo había un perdón, no aparecen desembolsos en el horizonte…

Yo también tengo la información del perdón, pero también tengo la información política de Washington de que hay voluntad de ayudar al gobierno de Argentina, a diferencia de Brasil que está a los besos con China. Para el departamento de Estado es importante, para el Pentágono también. No sé qué ocurrió con el número dos del Tesoro cuando estuvo en Buenos Aires, pero lo que diga el Tesoro en el FMI es determinante. Vamos a ver si en unos días aparece plata fresca, si no, no veo de dónde sacaría divisas la Argentina, porque el tema yuanes está en un paréntesis.

Alejandro Gomel: Hace un rato usted mencionaba a la CGT. ¿Fue apurada la acción de la CGT de llamar a un paro?

Cuando la CGT llama a un paro con un mes de diferencia, lo que está haciendo es abrir un camino de negociación. Cuando la CGT quiere apretar en serio, el paro es para la semana siguiente.

Además, cuando uno abre un paro con movilización, lo que está dejando abierto es cuánto se moviliza después. En el aspecto gremial veo negociación, en el aspecto parlamentario veo un problema importante. Me da la impresión de que la cúpula de la conducción política del Gobierno en el Senado y en la Cámara de Diputados no sabe el límite de negociación. Cuando yo era presidente del Senado, Menem me mandaba 10 puntos y me remarcaba los 4 que necesitaba, entonces yo sabía el margen de negociación con los senadores de la oposición y con los propios. El tema de que no se vea hasta dónde está la posibilidad de la negociación con la ley que yo llamo "tren", o con el decreto, es complicado. La idea de la "ley espejo" propuesta por el radicalismo no era mala.

AG: ¿Falta profesionalismo en el Congreso?

Muñeca parlamentaria hay, porque los aliados del Congreso son muchos y hábiles. Uno mira el grupo pequeño, pero hay gente muy experimentada, desde Pichetto a Cristian Ritondo, pasando por la experiencia de los radicales. El tema central es qué es lo imprescindible para el Gobierno y qué no lo es. Insisto, hay cosas que no van a tener dificultad para salir, por ejemplo, el tema penal, que te cambia el paradigma del derecho penal y establece la duda a favor de la gente y no del delincuente. Puede ser que algunos kirchneristas no lo voten, pero el resto está de acuerdo. Hay un montón de cosas que se podrían sacar, pero, por ejemplo, si quiere insistir en modificar la Ley de movilidad jubilatoria no va a conseguir números.

Su progreso como analista es geométrico, así que tenemos que cuidarnos…

Imposible llegar al nivel de ustedes, pero me parece interesante poder explicar habiendo pasado por las entrañas del poder, porque eso complementa la información que ustedes ya tienen.

Con información de www.perfil.com