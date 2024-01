Kempes se refirió al futuro de Scaloni: "A lo mejor ya no se siente con la misma fuerza"

Mario Alberto Kempes, quien se había consagrado con el título del mundo en 1978, entregó unas declaraciones bastante inesperadas en las cuales habla sobre el futuro de Lionel Scaloni. "Quizás siente que puede perder lo que ha ganado".



"Se habló más de la derrota contra Uruguay que del Mundial de Qatar", sostuvo el Matador tras las críticas que se han realizado en las últimas semanas.

Kempes de igual modo analizó la decisión de Scaloni, quien luego del triunfo ante Brasil agregó que era tiempo de parar la pelota. "No creo que sea por cansancio ni mucho menos. A lo mejor ya no se siente con la misma fuerza o habrá visto algo raro. No sé qué problemas internos pueden llegar a existir".



"Todavía es muy joven y va a encontrar ofertas en cualquier momento, pero debería arriesgar un poco más. Se debe preguntar ´¿por qué voy a perder la confianza que me habían depositado si a lo mejor ya no le puedo dar más?´", añadió en palabras entregadas al canal deportivo TyC Sports.

Con respecto a los títulos conquistados, el ex jugador valoró que el actual timonel fue certero en la elección del plantel y por este motivo obtuvo grandes resultados en los últimos años.

"Consiguió rodear al mejor del mundo. Antes era Messi (Lionel) con la Selección Argentina y ahora es al revés. No puede resolver solo todos los problemas", aseguró.

Fuente: 442