Diego Jr. reveló cuál fue el sueño que le quedó pendiente a Maradona

Apoco más de 3 años de su fallecimiento, Diego Armando Maradona sigue siendo recordado por todo el mundo. En esta oportunidad fue su hijo, Diego Jr., quien habló de él con una sonrisa, ahondó sobre la revolución que generó en Italia y confesó el sueño que le quedó pendiente a su padre.

“Él era un padre, mi padre. Siempre incluso cuando no lo era, incluso cuando me sentía abandonado, rechazado. Me preguntaba: ¿por qué no puedo verlo? Pero no hubo respuestas. ¿Cuándo supe que era mi padre? Desde que tengo memoria, desde pequeño. Lo mejor que pudo haber hecho mi madre fue decirme enseguida que yo era hijo de Maradona", abrió el hoy entrenador de Pompeya, que compite en la Eccellenza Campania.

En una larga nota con Corriere della Sera, ahondó sobre cómo era Pelusa y el cariño que tenía por Nápoles: "Papá era un hombre muy normal al que le gustaban las cosas muy normales. Estaba enamorado de Napoli y de los napolitanos".

"Del primer campeonato me contó que la alegría era incontenible porque sentía que había ganado para toda una ciudad y estaba convencido de que ese día era el pico de la felicidad para él", completó.

Consultado sobre si hubiese puesto la camiseta de otro equipo, como Juventus, Milan o Inter, Diego Jr. lo negó rotundamente: "Nunca en Italia, me dijo que le molestaban los insultos en las canchas de las ciudades del Norte porque sentía el sufrimiento de los napolitanos".

Por último, Diego Jr., reveló el gran deseo que no pudo cumplir Maradona, fallecido en 2020 y, desde aquel entonces, patrono de la ciudad al igual que San Genaro: "Él quería entrenar al Napoli...".

Fuente: 442