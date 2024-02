Karim Benzema limó asperezas con Marcelo Gallardo y definió su futuro

El conflicto entre Karim Benzema y Marcelo Gallardo en Al Ittihad parece haber terminado. Luego de trascender un conflicto por un desacuerdo del francés con el argentino, y luego de que el Muñeco no lo tuvo en cuenta en el triunfo de los Tigres del Asia ante Al Tai, llegó la paz.

En la práctica de este viernes, Benzema estuvo entrenándose con el resto de sus compañeros, con el primer equipo de Al Ittihad. De esta manera, Marcelo Gallardo vuelve a contar con el francés luego de los desaires del jugador en los entrenamientos de pretemporada (receso del fútbol saudí) y de la supuesta pelea a comienzos de semana.

Así, con esta vuelta a los entrenamientos, Gallardo podría utilizar a Benzema para lo que serán los próximos partidos para Al Ittihad. El próximo jueves 15 de febrero enfrentará en el partido de ida de los octavos de final de la AFC Champions League al Navbahor Namangan en Uzbekistán. Y al siguiente domingo 18 empezará nuevamente la actividad en la Liga Profesional Saudí cuando se mida a Al Riyadh.

La vuelta a los entrenamientos de Karim Benzema coincide con su reaparición en los medios en una nota para la revista GQ, en su versión Medio Oriente. El francés posó para las cámaras, pero también aclaró que continuará en el fútbol de Arabia Saudita.

“(Estar en Arabia Saudita) es un nuevo desafío (y uno) que me gusta: un proyecto a largo plazo y en un país musulmán“, empezó diciendo. Y continuó: “No sólo soy un jugador de fútbol aquí en Arabia Saudita, también soy un embajador. Estoy aquí para traer grandes jugadores europeos, en un futuro próximo, incluso si ya hay grandes jugadores en la liga saudí. Nuestro reto es elevarlo al mismo nivel de las Ligas europeas“.

Evidentemente, su intención es ser alguien importante en el país asiático y no piensa siquiera en el retiro. “El tiempo dirá (lo que sucederá después), pero seré yo quien elija cuándo terminará o no mi carrera… En última instancia, me gustaría ser recordado como alguien que empezó desde abajo y se abrió camino hasta la cima solo, y a pesar de todos los obstáculos que he enfrentado. Eso es algo que me hace sentir realmente orgulloso“, manifestó.

