El sorprendente motivo por el que Flor de la V ya no usa bótox en su piel: “Lo abandoné”

Recientemente, Flor de la V habló sobre los estándares de belleza en la sociedad y abrió su corazón al revelar que solía someterse a intervenciones para modificar cómo luce su rostro. En este sentido, la conductora de “Intrusos” (América) reveló que ya no siente la necesidad de aplicar material en su piel, y sorprendió al compartir el verdadero motivo que la llevó a tomar la decisión.

Todo comenzó cuando Pampito, panelista del programa, reveló al aire que se había aplicado bótox por primera vez pero que no obtuvo el resultado que estaba buscando. Entonces, Flor lo interrumpió para contar que ella hace muchos años que ya no lo utiliza ni se lo aplica.

“Hace mucho que abandoné el bótox”, confesó la conductora para luego especificar cuales son los tratamientos que se realiza estos días para mantener el cuidado de su piel: “Solo me hago limpieza, pero me parece que el bótox a mi edad ya es contraproducente”.

Acto seguido, Flor dio su punto de vista sobre el uso del material en la piel, sin pelos en la lengua: “Una cosa es ser chiquita, pero para mí te aumenta más la edad. Hay muchas mujeres que están pinchadas. Mujeres grandes como yo que cuando ya estás entrada en edad… Es como que tenés lisa la frente y todo lo demás, caído. No tiene gracia”, sentenció. “¿De qué te sirve tener la frente despejada si estás como si hubieras visto al Diablo? No queda bien”, concluyó.

Fuente: pronto