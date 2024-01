La UCR le envió a Milei un “semáforo“ de la Ley Ómnibus con los artículos que apoyan y rechazan y los que pedirán modificar

Los bloques en la Cámara de Diputados se preparan para iniciar el debate en comisión de la Ley Ómnibus programado para el día de hoy, en medio de versiones cruzadas respecto de el grado de flexibilidad del oficialismo a la hora de negociar los más de 660 artículos que la conforman.

Los espacios van armando su propia estrategia y algo que se repitió en cada uno de los 13 que conforman la Cámara de Diputados es que todos fueron recibiendo delegaciones empresariales y de la sociedad civil que se sienten afectadas por el contenido de la norma. Estos encuentros continuarán en paralelo al debate en el plenario de comisiones.

Todas las bancadas están llegando al plenario con el proyecto ya “diseccionado” como para saber qué están dispuestos a apoyar y qué no. La Unión Cívica Radical elaboró un informe para uso interno, pero que creció en envergadura y llegó hasta el despacho del presidente de la Nación, Javier Milei, en la Casa Rosada.

Los asesores del radicalismo prepararon un trabajo en donde establecieron un “semáforo” para catalogar la posición del partido y sus legisladores respecto de cada uno de los artículos. “Es bastante simple, si tiene la luz roja del semáforo no acompañamos, si tiene amarilla pedimos cambios y si tiene verde acompañamos”, explicó a Infobae un legislador.

Pero los radicales no solo le hicieron llegar a Milei, Oscar Zago, titular del bloque de La Libertad Avanza, y a Martín Menem, presidente de la Cámar de Diputados, el informe con el semáforo sino que, además, le enviaron “un comentario detallado de los artículos”.

El dato no es menor, teniendo en cuenta que luego de varias jornadas de insistir en que no se va a modificar nada, y de varios dichos del presidente Milei respecto de la honorabilidad de los legisladores, en las últimas horas se conoció que se modificó la postura y ya no es “a todo o nada”.

Así fue que a 24 horas de que comience el debate formal en la Cámara de Diputados del ambicioso proyecto, el oficialista Martín Menem aclaró que fue autorizado a dialogar con el resto de los bloques y aceptar cambios, siempre que no se altere el “norte” de la norma.

“No negociamos nada que ponga en juego el destino, sí aceptamos sugerencias que puedan mejorar el proyecto, que es muy ambicioso”, dijo. Luego, en otro tramo del reportaje añadió: “Se aceptan sugerencias, estamos para trabajar en conjunto sin negociar la libertad de los argentinos”. En ese contexto, anticipó que tomarán propuestas de otros partidos que consideren que pueden mejorarle la vida a la gente o que impulsen mayores desregulaciones a la economía.

“Las ideas más creativas van a ser tomadas y aceptadas”, puntualizó. Y cerró: “Vamos a aceptar mejoras que al final del camino le devuelvan libertad a los argentinos”.

Esas negociaciones son con casi todos los bloques, salvo con el de Unión por la Patria. El grupo opositor, que cuenta con 102 diputados, fue dejado al margen por parte del oficialismo tanto para la comisiones como para el debate en las mismas, mientras LLA busca apoyo en el resto de los legisladores.

Es por eso que, desde la semana pasada, en UxP lo que están haciendo es reunirse con referentes de sectores económicos y sociales. La idea es sumar argumentos para llevar al debate de comisión y por eso se mantendrán esos encuentros durante esta semana también.

* Para www.infobae.com