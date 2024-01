Más allá del "relato oficial", el verdadero problema de Rafaela es la inseguridad

A un mes de haber asumido Leonardo Viotti, desde el Instagram oficial de la Municipalidad se difundió un cuidado video en donde se destacan los "logros" conseguidos en estos 30 días de gestión. En principio estamos en contra de este tipo de difusión, medida que no condice con aquellos gobiernos serios que la gestión es evaluada por la gente y sin necesidad de que desde sectores oficialistas se encarguen de refrescar la memoria de los ciudadanos. Argentina tiene muy malos recuerdos de aquellos que necesitan del "auto bombo".

El tiempo que Viotti lleva al frente del ejecutivo es muy poco como para hacer algún tipo de evaluación, los funcionarios mismos lo resaltan en forman permanente, por lo que mal pueden ellos mismos hacer lo que no quieren que la gente, o el periodismo verdaderamente independiente haga, de otra manera ellos mismos están habilitando las criticas en este muy corto período al frente del gobierno municipal.

Más allá de la propaganda propia, le vamos a dar a Viotti el tiempo suficiente para que produzca los cambios necesarios para lograr una ciudad mejor de la que nos dejó el peronismo.

Nosotros hablamos permanentemente con la gente, sabemos de sus necesidades y demandas, salimos a la calle y le ofrecemos el micrófono para que se expresen, no hay relato que nos haga cambiar de opinión.

El gran problema de Rafaela es la inseguridad. Cada día y en cada barrio de la ciudad crecen las quejas de vecinos que la sufren, no hace falta ningún relato, solo es cuestión de salir a la calle y preguntar.

Viotti dispuso de una Secretaría de Seguridad y le dio un presupuesto, a un mes de haber asumido no se ven los resultados que por más poco tiempo que llevan en el poder deberían haberse visto.

En materia de seguridad los tiempos apremian y las excusas no sirven de nada, hay que salir a caminar la ciudad, no hay otra manera, no existe otra posibilidad, es la única solución.

Podrán hacer miles de videos y propagandas, podrán mostrar pergaminos y antecedentes poco comprobables, pero el que sufre la inseguridad, al que le roban el celular cuando sale a caminar o a andar en bicicleta, al que le entran a su casa y lo desvalijan, nada le importa, solo quiere que los responsables de generar políticas de seguridad, honren el sueldo que ganan y dejen de compartir videos por las redes sociales.

Un mes de gestión, Viotti tiene todo el crédito a favor, pero por ahora no se ve una política de seguridad clara y responsable, más allá de cualquier video bien armado por un community manager, que bien caro nos debe salir.