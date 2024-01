Bastia marca la cancha: "El límite de las paritarias son los ingresos"

La discusión paritaria de los estatales de la provincia de Santa Fe no será un tema menor para la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro en este primer tramo del año 2024. Uno de los interlocutores directos, el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, fue claro al referirse al tema, como parte de una extensa entrevista brindada a El Litoral. "Cuando se habla de los asuntos públicos hay que poner todo sobre la mesa y discutir todos los temas, con la verdad. Diciendo qué se puede y qué no se puede. Cada uno de nosotros debe ser responsable por los actos que lleva adelante". A las pocas horas avanzó unos pasos más y señaló, en rueda de prensa, que el límite para la discusión son los ingresos que tendrá el Estado santafesino. "Esos ingresos deben servir además de política salarial para comprar y mantener patrulleros para Seguridad, ambulancias para el sistema de Salud; mejoras en rutas y caminos, sin dejar de lado el apoyo al sector productivo", añadió.

En el medio de la incertidumbre de la macroeconomía nacional por la indefinición de los alcances que tendrá el proyecto de Ley Ómnibus, e incluso del DNU 70 dictado por Javier Milei, en Santa Fe, el IPEC informó que el índice autoponderado de precios finalizó 2023 en 215,4%, unos puntos arriba del indicador del INDEC. Enseguida, los gremios estatales salieron a reclamar que el gobierno cumpla con el cierre paritario 2023.

"El índice de precios es un índice más de los tantos que tiene este país y que también alcanza, a la provincia de Santa Fe. Un país en situación de quebranto; que tiene inflación récord; con caída del Producto Bruto Interno y que se pronostica una caída del 4% para este año; en estanflación. El índice de precios, negativo, no es para festejar. Debemos analizarlos juntos con tantos otros. Analizarlo sin el contexto macroeconómico nacional no construye nada", acotó el ministro de Gobierno, intentando poner paños fríos a la discusión con los gremios.

Enseguida deslizó datos de de noviembre a noviembre: los ingresos de la provincia subieron 110%; inflación, 161%; erogaciones algo más "esto explica los 200 mil millones de déficit con que recibimos la provincia".

Seguramente el tema paritarias formará parte de la agenda de este miércoles del gabinete que se reunirá en esta capital encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro. El gobierno ha deslizado que la semana próxima seguirá la ronda paritaria con docentes y citará a las otras mesas paritarias. En el mientras tanto, Bastia aclara que "a nosotros nos interesa el salario de los trabajadores, no hay ninguna duda, pero somos responsables en el ejercicio de gobierno. Es salarios, es móviles para la policía, es ambulancias para el Ministerio de Salud, es arreglar caminos, rutas que están totalmente destrozadas, es hacer obras donde no se hicieron para que cuando se produzcan lluvias en exceso no se generen todos los desastres que se generan, porque hubo mucha lluvia pero hubo falta de infraestructuras. Debemos contemplar todo: pautas salarial, obras, inversiones, un gobierno debe atender a todas las necesidades" recalcó.

El línea con lo que señaló a El Litoral, el ministro advirtió sobre la falta de certezas en la macroeconomía argentina. "Se están discutiendo normas, en comisiones del Congreso, que van a tener un impacto enorme" en alusión a la Ley Ómnibus.

"No vamos a gastar más dinero del que nos ingrese. El límite son los ingresos. No vamos a caer en la tentación de gastar infinitamente, desprolijamente, irresponsablemente lo que no se tiene como hizo el gobierno nacional y terminó con alta inflación con impacto en las 24 jurisdicciones", acotó.

Ante la insistencia periodística sobre el reclamo de los gremios estatales de la cláusula gatillo precisó "vamos a analizar absolutamente todo. Todo es salarios, ambulancias, caminos. El Estado es uno solo". Enseguida añadió que "cuando se habla de los asuntos públicos hay que poner todo sobre la mesa y discutir todos los temas, con la verdad. Diciendo qué se puede y qué no se puede. Cada uno de nosotros debe ser responsable por los actos que lleva adelante", expuso el hombre que es cabeza de lanza del gabinete provincial.

Para Bastia, "en los distintos ámbitos del Estado hay muchísimos temas que son prioritarios, que son debatibles, discutibles y que deben ser motivos de mejoras. El Estado santafesino, el Estado nacional o cualquier estamento municipal y comunal tienen mucho por hacer para mejorarle la calidad de vida a los ciudadanos" por eso "cuando uno pide esfuerzos y sacrificio a los ciudadanos, lo primero que tiene que hacer uno es ser ejemplar y empezar a cambiar condiciones generales".

Bastia hizo una apuesta al diálogo con los distintos actores del sector estatal. "Hay mucho por corregir, por hablar, con la verdad, con las cosas sobre la mesa", dijo, al punto que considero que la Argentina atraviesa "una situación muy crítica" y que "todavía no tenemos definiciones nacionales y el impacto de esas definiciones. Hoy todavía se están discutiendo cuestiones que tienen que ver con lo macroeconómico que son de alto impacto. Tenemos que tener claro, es que un sinnúmero de definiciones son a partir de medidas macroeconómicas de carácter nacional. La macroeconomía va a condicionar la micro".

Aguarda "que se aclare el panorama nacional " para ver "hacia dónde vamos". "Las personas responsables no debemos hablar de suposiciones, ni cosas que pueden llegar o no ocurrir, dejar de lado muchas veces posiciones mágicas y milagreras que lo único que conducen es al engaño o al autoengaño, y eso termina chocando contra la realidad muchas veces con fracaso, que es lo que le ha pasado a nuestra sociedad", completó.

El ausentismo sobre la mesa

El ministro de Gobierno resaltó que Pullaro cumplió el compromiso de campaña de convocar en enero a la paritaria docente. "Nuestro gobernador cumple con la palabra. Lo que dijo que iba a hacer y en los plazos que lo iba a hacer el gobernador lo lleva adelante. El gobernador también ha sido claro con los recursos que tienen límites".

Enseguida enfocó en la necesidad de hablar en la paritaria docente "del 32 y medio, 33% de erogación que se va en reemplazos. Erogaciones que tienen que ver con el ausentismo. Son recursos que sobre la masa salarial significan el 33%. No caigamos en el engaño de decir es el 25, es el 25 del total sumado esa erogaciones de un tercio. No estoy señalando a un docente, u a otro, o a un área. Hay un sistema que funcionó mal, lo que tengo que corregir es el sistema. ¿Cuáles son los motivos? ¿ Por qué? ¿Cuántos son los niveles de ausentismo por enfermedad en otras actividades? se preguntó.

Después llamó a construir, entre todos, un sistema distinto al actual que tiene resultados muy onerosos e ineficientes. "Dijimos siempre en la campaña electoral que íbamos a ser eficientes. Vamos a invertir los recursos públicos, vamos a hacerlo de manera eficiente y lo tenemos que hacer entre todos los actores, es nuestro compromiso y el contrato electoral, que vamos a cumplir con quienes lo suscribimos que fueron los electores y los ciudadanos de la provincia de Santa Fe, los que nos votaron y lo que no nos votaron porque acá vivimos todos".

Con informacion de El Litoral.