Tini Stoessel rompió el silencio y habló de su relación con Rodrigo De Paul: "Yo no me cargué a ninguna familia"

Desde que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul comenzaron a salir, muchos la señalaron como la tercera en discordia entre el futbolista y Camila Homs. A pesar de que ninguno de los tres protagonistas habló del tema, los rumores circularon fuertemente. Es por esto que, tras su separación, Tini decidió romper el silencio y hablar de lo sucedido.



El miércoles, Tini Stoessel estuvo invitada a Rumis, el programa de streaming que conduce Lizardo Ponce y produce Fran Stoessel. En un momento, mientras conversaban sobre las relaciones de pareja, Tini sentenció: "Desde que el mundo es mundo, pasa que las personas se enamoran a veces estando en pareja y sucede".



Sin embargo, rápidamente la cantante sentenció: "Ahora me van a tildar de que... Y yo no me cargué ninguna familia, es la verdad, tengo pruebas. Estoy harta de que me vengan con el tema, no tengo nada que ver con el tema". Entre risas, todos en el programa comenzaron a aplaudirla por sus dichos, y Tini Stoessel afirmó: "Claro, no puedo dar mi opinión tranquila porque ya me van a tildar de algo que no fui".

Fuente: Pronto