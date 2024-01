Contundente declaración de amor de Fede Bal a Flor Díaz: “Encuentro en ella algo que no tuve nunca”

Feliz por la llegada de Flor Díaz para acompañarlo en su temporada en Mar del Plata por unas semanas, Fede Bal habló de cómo vive esta nueva historia de amor con la bailarina.



“Estoy en uno de los mejores momentos de mi vida, profesional y laboral. Estoy muy enamorado de Flor. Me siento muy feliz, en paz y en calma”, comenzó diciendo Fede en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.



“Es un amor muy sano y muy adulto. Encuentro en ella algo que no lo tuve nunca. Ella reúne todas las condiciones que necesito en este momento para ser feliz”, agregó, sin escatimar en halagos para su pareja.

Además, el actor –que se presenta con la obra Kinky Boots en La Feliz- se mostró muy feliz de contar con la presenta de Flor por algunas semanas: “Ella está conmigo acá y se vuelve el 6 de febrero a México. Viaja por el mundo, la rompe, es una gran bailarina. Tenemos un amor especial y muy lindo”.



“Estamos ante un romance para que cada uno pueda disfrutar y hacer lo que quiera, pero respetándose. He tenido romances donde no me sentí libre, ella no me cela, no me muestra desconfianza. Estoy viviendo una de las mejores relaciones que tuve”, cerró el hijo de Carmen Barbieri, muy enamorado.



Luego de que Fede Bal blanqueara que comenzó una nueva historia de amor con Flor Díaz, el actor contó cómo vive su relación a distancia y despejó cualquier duda sobre si tienen una relación abierta.

“Ahora estoy en pareja con Flor Díaz. Ella vive lejos, es una relación a distancia porque ella vive en México. La gente me pregunta cómo hago con este noviazgo, pero la verdad es que el amor me sale naturalmente”, se sinceró Fede en La Noche de Mirtha, el programa que conduce Mirtha Legrand por eltrece.

“Mucha gente dice ‘tienen una relación abierta’ y no es así. Estamos viviendo una relación súper cerrada, yo estoy solo con ella y me sale orgánicamente”.

“Ella vive allá por mucho de lo que nos pasa a los argentinos, busca una vida mejor. No hay nada que quiera más que pueda vivir acá y ganar lo que merece y pueda tener su trabajo como bailarina, con sus clases; pero muchas veces, es bastante imposible. Es la mejor bailarina que vi en mi vida”, agregó.

Y cerró, muy enamorado: “En este momento está en Francia y la admiro mucho. Al principio, me parecía que iba a ser difícil una relación a distancia y hoy es como lo más fácil del mundo. Mucha gente dice ‘tienen una relación abierta’ y no es así. Estamos viviendo una relación súper cerrada, yo estoy solo con ella y me sale orgánicamente. Ojalá que la vida nos junte siempre porque estoy muy feliz con ella”.

Fuente: Infobae