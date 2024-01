Silvina Escudero rompió el silencio tras los enigmáticos posteos sobre su salud: “Me pasó algo muy feo”

Silvina Escudero rompió el silencio sobre tras los enigmáticos posteos sobre su salud. “Me pasó algo muy feo”, admitió y se mostró consternada por lo ocurrido.

Este lunes, en diálogo con Intrusos (América), la bailarina señaló que es el segundo verano que se toma, después de 21 temporadas. “Este no iba a ser así, pero sucedió y acá estamos. Recuperando, comenzando el año, recargando energías”, comentó.

Consultada acerca de cómo se sucedieron los hechos, señaló: “Iba a hacer una media temporada, pero después tuve un par de temas, me tuve que operar en diciembre y tuve que hacer reposo. La verdad es que surgieron cosas y tuve que cambiar los planes”.

Los panelistas quisieron ir más a fondo y preguntaron si eran problemas de salud. “Sí, me pasó algo que fue muy feo, la pasé feo y la verdad es que lo compartí con mi círculo más íntimo. Fue muy personal, muy privado. Uno necesita como cuidado y guardarse cuando está mal”, respondió la entrevistada.

Y agregó: “Irme a Punta del Este me sirvió para cambiar de aire. Fede, mi marido, me dijo ‘nos vamos, tenés que salir’ y fue como la manera de ir trasmutando el dolor en buena energía y salir para adelante”.



A corazón abierto, Silvina explicó que todavía no está lista para hablar de lo ocurrido. “Esto decidí guardármelo, no lo podía exteriorizar, no lo pude hacer y todavía no estoy en condiciones de hacerlo. Ojalá algún día pueda sentarme y contárselos desde otro lugar, ya habiéndolo trascendido. (...) Si lo cuento, me gustaría hacerlo como con un aprendizaje porque si hoy hablo de eso, voy a llorar a mares y me parece que no”, expresó.

A modo de cierre, dijo que si bien agradece todo lo que tiene, a veces la vida es dura. “Todos hemos pasado momentos duros, de tragedia o muy crueles. Y yo creo que lo más valioso que tenemos es ver de qué manera lo tomamos y cómo podemos trasmutar ese dolor, esa tragedia, angustia o tristeza o lo que sea”.

Qué dijo Silvina Escudero sobre sus enigmáticos posteos

En el último tiempo, Silvina Escudero compartió una serie de historias que encendieron las alarmas. “Los que murieron ayer tenían planes para esta mañana. Y quienes murieron esta mañana tenían planes para esta noche... No te tomes la vida por sentado. En un abrir y cerrar de ojos, todo puede cambiar (...)” y “Pasada la crisis, quedate con quien te llamó, escribió o se ocupó de saber si necesitabas algo, el camino es con ellos”, fueron dos de las frases.

Al respecto, Guido Zaffora señaló que muchos hablaron de una separación que ella misma se encargó de desmentir y quiso saber qué rol había ocupado su marido en ese proceso. “Tratamos de llevar todo de la mejor manera. Los días que yo estuve en casa o en reposo, él trató de tomárselos, estar presentes, atenderme. Obviamente que él está triste también y estuvo mal, pero vuelvo a eso, él es mucho de cambiar el chip y no hablar del tema. Y yo no, para transitarlo tengo que hablar del tema con mis íntimos”, explicó.



Entonces señaló que estuvo diez días sin postear nada, porque no tenía voluntad, y que muchos seguidores se preocuparon por el silencio. “Después me pasa eso de las frases, como que me ayudan y empecé a postear eso”, detalló.

A modo de cierre, remarcó que ella es de las personas que creen que a la vida venimos a aprender. “Yo nunca digo por qué a mí, sino ¿por qué no a mí? (...) La vida muchas veces es injusta, pero tenés que tratar de sacar lo mejor, entender por qué, aceptarlo y trasmutar esa energía. Yo todas las mañanas tomo la decisión de ponerle la mejor voluntad y cuando la noticia te golpea al principio no podés y está bien que por un tiempo no puedas, pero de a poco vas a poder”, concluyó.

Fuente: Paparazzi