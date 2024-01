Ángel de Brito habló por primera vez sobre su vida en pareja: “Estoy feliz desde hace siglos”

A pesar de que se encarga de dar a conocer muchos detalles de la vida privada de los famosos, Ángel de Brito se maneja de una manera muy distinta cuando se trata de su propia intimidad. El periodista es muy reservado y nunca da detalles de su vida en pareja. Sin embargo, en las últimas horas, dio algunos detalles y sorprendió a sus seguidores.

Este lunes, el conductor de LAM (América) abrió el diálogo con sus fans y respondió algunas preguntas a través de Instagram. “¿Estás en pareja?”, le consultó un usuario y la respuesta no tardó en llegar. “Feliz, hace siglos”, respondió ‘Angelito’ de manera muy escueta para dejar en claro que hace mucho tiempo se encuentra acompañado y muy bien.

Por otra parte, el comunicador también había sido noticia en las últimas horas por su inesperado pase de facturas a Karina “La Princesita”. Durante este diálogo con sus seguidores, aprovechó para chicanear a la artista. “No estamos peleados, pero no me contesta. Así que no le escribí más. Qué decirte”, lanzó cuándo le preguntaron hace cuánto que no hablaba con la intérprete de “Mentiroso”.

A principios de mes, Ángel de Brito tuvo que disculparse públicamente por haberle puesto a Julieta Poggio un escatológico apodo en sus redes sociales. La actriz se mostró furiosa con el gesto, pero el conductor reconoció el error y explicó el motivo por el que decidió referirse a ella de esa manera.

El cruce se dio a través de historias de Instagram y mensajes privados, que el mismo De Brito sacó a la luz. Todo comenzó cuando el conductor de LAM (América) reveló que la actriz había cancelado a último momento una entrevista en el nuevo programa de streaming de Lizardo Ponce y Zaira Nara.



“Popoggio los plantó”, lanzó Ángel de Brito, llamando a la ex “Gran Hermano” con un sobrenombre muy popular que utilizan en redes sociales para burlarse de la actriz. Luego, explicó la razón por la que habría decidido ausentarse al ciclo: “Dijo: ‘Hoy es mi último día de vacaciones, sorry’”.

Julieta Poggio no dejó pasar el comentario y decidió enfrentarse al conductor. “Qué feo Ángel, que hayas compartido con ese apodo, no da”, le escribió en un mensaje privado. Por su parte, De Brito reconoció el mal gesto y respondió: “La verdad no lo pensé. Me dijeron los de streaming ‘Popoggio nos cagó y no vino’ y me quedé con eso. Tendría que haberle puesto comillas”.



“Tiene razón Julieta. Mis disculpas y la aclaración”, agregó el conductor en la historia de Instagram que compartió con la captura de pantalla de la conversación que tuvo con la actriz.

Fuente: TN