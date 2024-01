Pullaro dijo que Perotti le dejó una "bomba de tiempo activada"

En su visita a Venado Tuerto, el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Educación, José Goity, hablaron ante los medios de prensa sobre la recomposición salarial para los empleados públicos.

En primer término, y ante la requisitoria de los trabajadores de prensa presentes, Pullaro aseguró que se harán “todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para que los empleados públicos no pierdan tanto respecto a la inflación, como lo vienen haciendo”.

“El año pasado, en la provincia de Santa Fe tuvimos una inflación del 215%; un aumento de la masa salarial del 156% y un aumento del salario del 134%, mientras que el aumento del recurso fue del 122%, casi un 90% por debajo de la inflación. Cayeron los recursos de la provincia”, se sinceró el gobernador santafesino.

Además, explicó que la masa salarial creció por encima del sueldo de los empleados públicos “porque el gobierno anterior y los sindicatos acordaron una paritaria muy alta, pero además acordaron, en los últimos meses de la gestión, una incorporación de cerca de 13 mil empleados que hizo que la masa salarial quede muy por encima de los salarios”, añadiendo que “tanto los gremios como el gobierno sabían que nos dejaban una bomba de tiempo activada, donde la paritaria empezó a impactar después de que perdieron las elecciones y fue superior a todos los incrementos que habían tenido en los 3 años y 10 meses anteriores de su gestión”.

En paralelo, el oriundo de Hughes llamó a reflexionar “entre todos, incluidos los empleados, que hoy reclaman justamente en aumento de sus salarios”, subrayando que desde Provincia “hacemos todos los esfuerzos que están a nuestro alcance para mejorar los ingresos de los trabajadores públicos, y eso se va dar en función al incremento de recursos que tiene Santa Fe. Bajo ningún concepto podríamos comprometernos a algo que no vamos a poder cumplir, y la paritaria atada a la inflación no la vamos a poder cumplir, pero sí podemos cumplir una paritaria atada al aumento de los recursos de Provincia y en el segundo semestre, cuando la inflación caiga y los recursos crezcan, como indican muchas consultoras privadas, nos comprometemos a que los salarios, en ese momento, aumenten por encima de la inflación”.

Paritaria docente

En el mismo sentido, el ministro de Educación, José Goity, aseguró que en su cartera “es muy difícil reducir las problemáticas a números. La construcción del porcentaje de aumento va a estar orientada y signada por lo que expresó el gobernador Maximiliano Pullaro”, agregando que “nosotros queremos recomponer salarialmente a los trabajadores del Estado y especialmente a los docentes, pero también sabemos que no podemos pagar más de lo que ingresa, y sobre todo no queremos tener políticas demagógicas ni planteos que comprometan el funcionamiento de nuestra provincia”.

Respecto al porcentaje que podrían proponer en la paritaria docente que tendrá continuidad este jueves en la capital provincial, Goity expresó que “el número del aumento lo vamos a construir con mucha transparencia, solidaridad, entendimiento y comprensión, pero lo que hagamos sólo tiene sentido si logramos que los chicos estén en la escuela aprendiendo. Lo que el gobernador Pullaro nos ha marcado es que este país va a salir con conocimiento y aprendizaje, y la única manera en que se dé eso es que nosotros nos lo propongamos como sociedad”.

Por último, el titular del Ministerio de Educación de Santa Fe hizo referencia al trabajo de la legislatura santafesina, poniendo de relieve la aprobación de “una ley inédita que es la Emergencia Social y Educativa, y no hablamos de emergencia de recursos, sino de aprendizaje, y en eso estamos trabajando. Vamos a hacer todos los esfuerzos económicos y personales para lograr esos objetivos, pero necesitamos del apoyo de toda la sociedad y especialmente de los medios de comunicación para poder transmitir nuestro mensaje con honestidad y que sea comprendido”.

Con información de El Litoral, sobre una nota de Jorge Pavia