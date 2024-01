Javier Mascherano y su deseo para los Juegos Olímpicos: “Si Messi, Di María y Scaloni quieren estar lo pueden hacer, se lo ganaron”

El fútbol nunca se detiene y eso lo sabe a la perfección la Selección Argentina que tendrá un 2024 cargado de compromisos de mucho peso. Si bien todas las miradas se las llevará la Copa América que se llevará a cabo en Estados Unidos, pegado a lo que suceda allí tomará el protagonismo los Juegos Olímpicos de París.

Una palabra autorizada para referirse a lo que sucede puertas adentro en el seleccionado argentino es Javier Mascherano, quien actualmente se desempeña como el entrenador de la Sub-23 que en los próximos días estará afrontando el Preolímpico.

Del 20 de enero al 11 de febrero se llevará a cabo dicho torneo en Venezuela para definir los clasificados del fútbol sudamericanos a la cita olímpica. En la antesala de ese primer gran compromiso, Mascherano arrojó una frase que despierta mucha ilusión.

"Messi y Di María se ganaron la posibilidad de elegir, si todo sale bien en el Preolímpico y ellos quieren jugar en los JJOO, lo pueden hacer", manifestó el Jefecito en diálogo con DSports.

Con dicha declaración Mascherano hace alusión a que en los Juegos Olímpicos todos los seleccionados tienen en el beneficio de poder convocar a tres futbolistas mayores de 23 años y Messi junto a Di María es el gran sueño puertas adentro.

Sin embargo, para que eso suceda hay muchos pasos previos. En primer lugar, claro está, Argentina deberá superar el Preolímpico en el cual debutará con Paraguay el domingo 21 de enero (20:00).

A su vez, habrá que tener en cuenta la predisposición tanto de Messi como de Di María. De estos dos jugadores el que pareciera estar más alejado de dicha posibilidad es el Fideo quien anunció que una vez finalizada la Copa América se despide del combinado albiceleste.

Además de referirse a las figuras de Messi y Di María, Mascherano también opinó sobre el presente de Lionel Scaloni quien mantuvo una reunión ayer con Claudio Tapia demostrando que su continuidad al mando de la mayor está más encaminada.

“Ojalá que no se corte el ciclo. Sería una pena. Creo que tendría que llegar al Mundial 2026”, argumentó. En esa misma línea, el ex volante redobló la apuesta: “Si todo sale bien en el Preolímpico, ojalá que Scaloni pueda dirigir en los JJOO de París. Si él quiere ser el entrenador tiene todo el derecho a decidirlo”.

Por último, el ex jugador del Barcelona se refirió a su futuro dentro de la Selección Argentina. “No tengo la pretensión de dirigir la Mayor. No soy el idóneo ni el indicado. Mi meta es dirigir el Sub-23 y la próxima Sub-20”, cerró Masche.

El fixture del Preolímpico

Buscando el primer objetivo del año con la clasificación a los Juegos Olímpicos de París que se llevarán a cabo entre el viernes 26 de julio y domingo 11 de agosto, el equipo dirigido por Mascherano ya se prepara para afrontar el Preolímpico.

El combinado albiceleste tendrá el siguiente fixture en dicho torneo en tierras venezolanas:

Fecha 1: Argentina vs. Paraguay | domingo 21 de enero a las 20.00hs | Polideportivo Misael Delgado

Fecha 2: Argentina vs. Perú | miércoles 24 de enero a las 20.00hs | Polideportivo Misael Delgado

Fecha 3: libre

Fecha 4: Argentina vs. Chile | martes 30 de enero a las 20.00hs | Polideportivo Misael Delgado

Fecha 5: Argentina vs. Uruguay | viernes 2 de febrero a las 20.00hs | Polideportivo Misael Delgado

En caso de quedar entre los dos primeros clasificados de la Primera Fase, Argentina accederá a la segunda etapa, donde se enfrentará en un todos contra todos en un grupo de cuatro y buscará quedar 1° o 2°, obteniendo así uno de los boletos para los JJ.OO. de París 2024.

Fecha 1: a definir | lunes 5 de febrero | Estadio Metropolitano

Fecha 2: a definir | jueves 8 de febrero | Estadio Metropolitano

Fecha 3: a definir | domingo 11 de febrero | Estadio Metropolitano

