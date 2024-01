Nazarena Vélez cruzó a Carla de Gran Hermano

Desde que Carla De Stefano salió voluntariamente de la casa de Gran Hermano (Telefe), sus declaraciones no pasaron desapercibidas. Especialmente, trascendieron sus dichos contra varios famosos, a quienes acusó de “manguearle” canjes que no llegaron a buen puerto, y entre su lista negra figuró Nazarena Vélez.



Sobre la “angelita”, la emprendedora señaló en el streaming República Z “No sabes los honorarios de Nazarena. Te sacaba el mueble y además garroneaba plata”. Ante la acusación, Naza no dudó y le contestó a través de un video en TikTok: “Dice que le quise cobrar por ir a su local, para hacerle posteos. Y sí, mami, ¿qué querés? ¿Que te lo haga gratis?”

Además, la panelista de LAM (América), dio su versión de los hechos. Admitió ser ella quien en su momento la contactó, pero desmintió a la exparticipante y contó que fue ella quien dejó de responder el chat. “Yo no te contesté más porque te pusiste pesada, igual te mando buena vibra”, sostuvo.

No conforme, Nazarena criticó la actitud de Carla, con respecto a uno de sus comentarios sobre ella. “Detesto la gente que para menospreciarte te dice ‘¿quién sos? ¿Mirtha, Susana?’. No, mamucha, no soy ni Mirtha ni Susana, soy Nazarena. ¿Y qué?”

Para cerrar, Vélez dirigió un mensaje directo a la comerciante: “Ya sé quién esta señora, la atrevida que hablaba del cuerpo de sus compañeras de una manera horrible. Tenés que saber que estás en un programa de 20 puntos y no podés ser tan forra”. Y añadió: “Dejá de menospreciar el trabajo de los demás. Aprendé a tratar a la gente, no hables de los cuerpos ajenos y yo después te hago una historia gratis. Te mando besitos”.

Con informacion de Todo Noticias.