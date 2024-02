Looks de San Valentín para todos los estilos

Toma nota de estas ideas para inspirar tu outfit del Día de los Enamorados que trae tu tienda para comprar ropa online de marca. En San Valentín todos quieren verse bien para celebrar con esa persona especial. Sigue estos consejos y tendrás la combinación perfecta para tu cita.

Consejos para elegir la ropa de San Valentín

El outfit del Día de San Valentín puede ser sencillo, casual, elegante o de fiesta. Más allá de lo que lleves puesto, lo que más importa es que te sientas bien. Debes demostrar a tu pareja seguridad cuando aparezcas frente a él o ella. Así disfrutará no solo cómo te ves sino también la actitud que llevas en este día especial.

Enamorar a la pareja es una tarea de todos los días. Pero el 14 de febrero todos se esfuerzan un poco más. Es un día romántico, seductor, lleno de ilusión… pero en el que también existe un poco de presión para verse bien ante esa persona especial.

Comenzó la cuenta regresiva para este día y por eso te queremos dar algunos consejos para que escojas el atuendo ideal. Primero te daremos las claves para elegir tu atuendo.

Ponte ropa con la que te sientas seguro/a

Sabemos que es un día especial y que quieres lucir como nunca ante tu pareja. Pero tienes que escoger un estilo que vaya de acuerdo a tu personalidad. Si te gusta lo clásico, puedes combinar un vestido negro o rojo con accesorios que resalten y te verás muy bien.

Si te gusta innovar escoge un mono largo o corto, dependiendo de cómo te sientas más cómoda y utiliza prendas llamativas.

Los hombres también tienen muchas prendas de dónde escoger, aunque tengan un estilo muy definido. La idea es sorprender ese día a tu pareja. Él o ella agradecerá el esfuerzo que pongas en verte bien.

Si sientes que la ropa no va contigo, entonces mejor cambia de outfit. Aunque sea algo que al otro le guste, sino te vez pasando un rato vestido de esa manera, ninguno disfrutará la cita.

Juega con los colores

Los colores clásicos en el outfit para la cena de San Valentín son el negro y el rojo. Cualquier prenda en estos colores funciona. Un vestido, la falda, los zapatos, el bolso; la corbata o la camisa en el caso de los hombres. Por lo general siempre hay algún detalle pequeño que lleve estos tonos.

Pero, no hay necesidad de ponerse límites al respecto. Como mencionamos en el punto anterior, si no te sientes bien en estos colores o quieres innovar, entonces elige otro. No hay ningún problema en llevar una falda granate, en vez de una roja.

También puedes revisar cuáles son los colores que marcan tendencia para la temporada. Para San Valentín 2018 hay combinaciones que dejan ver el lado más romántico de las personas. Por ejemplo el blanco y el rosa será una de las mezclas que más veremos este día.

Los atuendos en blanco total también estarán a la orden del día para disfrutar en San Valentín. Las mujeres tendrán de su lado los tonos nude. Una gama de colores que puedes aprovechar para lucir más seductora.

Los hombres pueden combinar atuendos con su pareja. Pero si se trata de sorprender, llevar una camisa borgoña con un pantalón de vestir le dará una apariencia seductora. Además, este es un color que está de moda esta temporada.

El azul es otro color del cual pueden echar mano los hombres para este día.

Si se trata de una cita informal y optan por un estilo más cómodo como el denim o algo urbano, pueden agregar una camiseta estampada.

Toma en cuenta lo que le gusta a tu pareja

Si has prestado atención a tu pareja, seguro recuerdas que en algún momento te veías bien con un color particular. Que le gusta cuando llevas escote o que las camisas de hombre te lucen mejor con corbata.

Entonces por qué no complacerle en este día y lucir algo que le guste. Sin que esto signifique que pierdas tu estilo. Recuerda el consejo anterior, siempre debes estar cómodo con lo que te pongas.

Ideas para inspirar tu outfit del Día de los Enamorados

La ropa que elijas para el Día de los Enamorados dependerá del tipo de cita que hayas escogido con tu pareja. No siempre tendrás que ir formal ni tiene que ser una salida nocturna. De hecho, muchos deciden quedarse en casa y tener una celebración más relajada y privada.

Entonces, tampoco podemos hablar que hay una pauta a seguir por todos en cuanto a la ropa. Estas ideas te ayudarán a abrir tu mente sobre el mejor outfit para este día.

Ideas para mujeres



Si vas a tener una cita de día o informal, tu outfit debe seguir esta línea. No será necesario el tradicional vestido rojo. Sin embargo, la idea será variar un poco la ropa que usas en el día a día.

Lo puedes hacer escogiendo una prenda con algún detalle en rojo, el color del amor. Un vestido corto, de estilo urbano, o un mono también corto, con unas botas de tacón bajo pueden funcionar.

El denim es otra opción. Un pantalón de esta tela, combinado con los accesorios correctos es muy funcional. Te servirá para una salida informal o para una cita más casual. Si quieres subir un nivel a tu estilo, lleva unos vaqueros con un suéter oversize, cinturón y botines de tacón alto.

Volviendo al tema de los colores, si escoges un outfit en rosado claro, te verás muy romántica. También puedes lograr este efecto con una falda o pantalón blanco y una blusa con detalles en rosa o rojo.

Si es una cita elegante opta por un vestido pegado. O una falda que muestre tu figura con una blusa más holgada. Si no eres de las que le gustan las faldas, entonces opta por unos pantalones de bota ancha y la parte de arriba más ajustada.

No temas mostrar un poco de piel. Deja los hombros al aire o la espalda descubierta, a tu pareja le encantará este detalle.

Ideas para hombres



Los hombres también se preocupan por lucir bien ante su pareja y aún más en esta ocasión. Si estás al tanto de las tendencias de moda escoge alguna prenda que esté en boga para destacar tu outfit. Puede ser una chaqueta de cuero combinada con una camisa y pantalones de vestir.

Para una cita informal el denim será tu mejor aliado. Además de cómodo te hará sentir seguro. Unos pantalones vaqueros con una camiseta y una chaqueta también de jean serán suficientes. Puedes prescindir de la chaqueta de denim y en su lugar llevar una camisa de manga larga, para dar un toque más hipster a tu atuendo.

En esta combinación también puedes incluir algo rojo. Por ejemplo, llevar la camiseta de este color y suavizarlo con el resto de la combinación.

Si quieres un estilo más formal sin llegar a usar traje, opta por una camisa manga larga con pantalón de vestir. No es necesario llevar corbata sino se trata de una cita muy elegante. En este último caso sí necesitarás un traje, uno de color azul irá muy bien para la fecha.

También puedes escoger un estilo que vaya entre el formal y el elegante. Por ejemplo, agregando un chaleco sobre la camisa y, por supuesto, una corbata. Si quieres sincronizar el color de la ropa con la de tu pareja, este accesorio es ideal para que lo hagas.

Lencería de San Valentín

Comenzamos este apartado aclarando que no es solo para mujeres. Los hombres que quieren encontrar el regalo perfecto para San Valentín también pueden tomar ideas de los siguientes párrafos.

Sorprende a tu pareja con ropa íntima sexy y seductora. Tómate unos minutos después de la cita y cámbiate antes de aparecer de nuevo ante su vista. La regla básica es lo que mencionamos antes, sentirse segura con lo que llevas puesto.

Los conjuntos de encaje son excelentes para esta fecha. Tienen el balance perfecto para seducir al mismo tiempo que dejas algo a la imaginación. Existe una variedad muy amplia de conjuntos hechos con este material y seguro encontrarás uno que tenga tu estilo.

Los camisones de seda son otra opción. Busca alguno que tenga encajes o transparencias para que luzcan aún más seductora.

Cuando escojas juegos de vestir para el Día de los Enamorados, elije unas medias con liguero. Son un detalle muy seductor que seguro le encantará a tu pareja.

También puedes mostrar tu lado más atrevido con un body. Estas prendas íntimas también son tendencias y son perfectas para el juego de seducción.

En cuanto a colores y diseños de las prendas íntimas, son muchos. Tendrás de dónde elegir, sobre todo en estas fechas, cuando las marcas comienzan a mostrar sus colecciones para el próximo 14 de febrero.

¿Qué otras ideas para inspirar tu outfit del Día de los Enamorados vienen a tu mente? Nos gustaría leer tus recomendaciones para elegir el look de esta fecha tan especial. Revisa nuestro catálogo y seguro encontrarás alguna prenda que quieras lucir ese día.

Fuente: lolitamoda.com