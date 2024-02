Fuerte cuestionamiento de José Chatruc a Lali Espósito: "Me choca que cobre full en un recital gratuito"

En el transcurso de la última semana, la cantante argentina Mariana “Lali” Espósito, fue tendencia en las redes sociales, ya que se encuentra en una pelea pública con Javier Milei, el presidente de la Nación, quien despectivamente la llamó “Lali Depósito”, acusándola de que le cobra altas cifras al Estado para sus shows gratuitos en el país.

Debido a esto, la actriz y cantante de 32 años, le respondió a Milei en sus redes sociales con un fuerte comunicado, en el que calificó de “injusto y violento” el discurso del mandatario, y aprovechó para invitarlo a asistir a ver uno de sus shows para comprobar su profesionalismo.

En este contexto, teniendo en cuenta los dichos de estos protagonistas, quien se pronunció al respecto fue José “Pepe” Chatruc, el ex mediocampista de Racing, quien en su cuenta de Twitter, criticó sin filtro a Lali Espósito, respondiendo en un tuit de la actriz Malena Pichot, quien la defendió.

“Me choca que un artista cobre full cuando da un recital gratuito. Lo más sano sería que el Artista done su trabajo o cobre algo simbólico. Es como los partidos a beneficio en los cuales los jugadores no cobramos. Justamente es para ayudar o entretener, no para lucrar. Es ético”, comentó Pepe.

En los comentarios de esta publicación, los usuarios le respondieron criticando sus palabras, y allí agregó explicando que su postura es que los cantantes que hacen shows gratuitos alrededor del país no le cobren una alta cifra al Estado Argentino.

Además, en los últimos días, la cantante argentina también tuvo un insólito cruce con Issa Sane, quien se desempeña como volante central en el equipo que disputa la Primera C, ya que sin querer lo nombró luego en el recital que dio en el Cosquín Rock.

“Ya soy el 5 de Cambaceres”, dijo Lali tras el esfuerzo físico que le estaba demandando una presentación en la que nunca dejó de bailar, respondiendo a los gritos de los fanáticos que estaban en Cosquín que le gritaban “¡Diosa!”.

Por su parte, Sane hizo eco de estos comentarios, y a través de una historia de Instagram que acompañó de una foto suya jugando para el equipo de Ensenada le respondió: “Tenemos un aire, Lali”.

“No lo esperaba, pero me pone contento que alguien como Lali me haya nombrado. Me gusta su música. Es una genia”, se encargó de expresar más tarde en una entrevista concedida a TN Deportivo.

