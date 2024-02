Cuánto es lo mínimo que cobrará un jubilado en marzo

El Gobierno confirmó que los jubilados que reciben la pensión mínima percibirán un monto de $134.445,30 en su haber. Además, con la inclusión del bono de $70.000, el monto total a recibir asciende a $204.445, lo que representa un incremento del 27,18% en sus ingresos.



Cuánto es lo máximo que cobra un jubilado en marzo

El haber máximo para las jubilaciones se fija en $904.689,54 a partir de marzo.

Quiénes cobran en marzo el Bono ANSES para jubilados y pensionados de $70.000

El refuerzo extraordinario de $70.000 está destinado a:

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo ($134.445,30).

Aquellos titulares de jubilación y pensión que no superen los $204.445,30, recibirán un extra será igual a la suma necesaria para llegar a ese valor.

Titulares de la Pensión No Contributiva (PNC).

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Cuánto aumentarán las jubilaciones, AUH y otras asignaciones de ANSES en marzo 2024

De acuerdo con lo informado por ANSES, las jubilaciones quedarían en marzo de la siguiente manera:

La jubilación mínima: $134.445,79;

La jubilación máxima: $904.688;

La prestación universal de adultos mayores (PUAM): $107.556,63;

Las pensiones no contributivas (PNC): $94.111,92;

La Asignación Universal por Hijo (AUH): $52.553 (si la actualización se hace sobre lo que cobraron en diciembre sería de $26.274,59);

La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $52.553;

La asignación por hijo del sistema SUAF: $26.274,59;.

Cuándo se cobra la jubilación mínima ANSES en marzo, según el DNI

Documentos terminados en 0: a partir del 8 de marzo.

Documentos terminados en 1: a partir del 11 de marzo.

Documentos terminados en 2: a partir del 12 de marzo.

Documentos terminados en 3: a partir del 13 de marzo.

Documentos terminados en 4: a partir del 14 de marzo.

Documentos terminados en 5: a partir del 15 de marzo.

Documentos terminados en 6: a partir del 15 de marzo.

Documentos terminados en 7: a partir del 18 de marzo.

Documentos terminados en 8: a partir del 19 de marzo.

Documentos terminados en 9: a partir del 20 de marzo.

Cuándo cobro la jubilación que supera la mínima ANSES en marzo, según el DNI

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del 21 de marzo.

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 22 de marzo.

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 25 de marzo.

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 26 de marzo.

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 27 de marzo.

Cuándo cobro las pensiones no contributivas ANSES en marzo, según el DNI

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del 1 de marzo.

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 4 de marzo.

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 5 de marzo.

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 6 de marzo.

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 7 de marzo.

CON INFORMACION DE TODO NOTICIAS.