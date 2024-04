La fuerte denuncia de Federico Girotti tras la eliminación de Talleres: "Nos quisieron sacar y nos sacaron"

En el marco de la fecha 14 de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional, en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, Independiente y Talleres de Córdoba empataron 2 a 2, por lo que con este resultado ambos quedaron eliminados en la fase de grupos.

Una vez finalizado el encuentro, Federico Girotti, delantero del equipo cordobés que anotó el primer tanto de su equipo y le anularon un segundo gol, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que hizo una fuerte denuncia contra el arbitraje, alegando que el elenco cordobés fue perjudicado adrede.

“Nos quisieron acostar y nos acostaron. Todas las boludeces que se vienen hablando, ahí se vieron, nos sacaron la ilusión. Es una línea muy delgada, en el primer tiempo nos echan a un jugador por un penal que ni ellos reclaman. Al lateral por izquierda de ellos lo tenían que echar. Nos quieren tumbar hace varios meses y hoy lo lograron. Nos sacaron la ilusión en un fútbol que está muy manchado. En la semana salió a hablar Toviggino (dirigente de AFA).¿Quién es Toviggino? Sale a hablar, que nosotros, que Verón. Parece que acá los cabezas de termo tienen ventaja y como les da bronca que estemos bien nos sacan”, comenzó apuntando contra la dirigencia de la AFA.

Y agregó al respecto, teniendo en cuenta el cruce que ocurrió la semana pasada entre Andrés Fassi, el presidente de Talleres y el mismo Toviggino por las SAD en el fútbol argentino: “Como pasa en este país, hacer las cosas bien parece que está mal. Acá ser cabeza de termo sirve, sirve hacer las cosas mal. A los clubes que hacemos las cosas bien nos quieren voltear”.

Por otro lado, se refirió al arbitraje de Nicolás Ramírez: “Lastimosamente es así, vinimos acá sabiendo que esto podía pasar. Nos cortaron la ilusión, le tendrían que haber expulsado a un jugador y no lo hicieron. Al árbitro lo tenía como uno de los más serios del fútbol argentino y lo hablé con él. Le dije que a nosotros con estas cosas no porque es un árbitro serio. Le cobró todas las chiquitas para ellos, un jugador se tira es foul, uno nuestro se tira y es amarilla. Me cobraron un offside en campo propio”.

Además, agregó: “Uno pregunta en la semana quién nos dirige porque ya sabemos quién está de cada lado. Es duro, hay que masticar la bronca. Sabemos que venimos a jugar sabiendo que a la mínima cosa nos van a cobrar un penal o echar un jugador y hoy pasaron las dos cosas”.

Por último, se refirió al VAR, quien también fue protagonista en este partido: “Si vos ves las ligas de Europa el VAR tarda 15 segundos y acá tarda 5 o 6 minutos, te pueden editar al jugador y pierden credibilidad. Se cagan en el laburo nuestro, nos quitan la ilusión. Todos los años es lo mismo”.

Fuente: bolavip