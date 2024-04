Jugó seis años con Lionel Messi y reveló cuál es la gran diferencia con Cristiano Ronaldo

La inmensa mayoría de futbolistas que compartieron plantel con Lionel Messi hablan maravillas de él. No solamente lo destacan en el plano deportivo, sino también en el humano. En esta oportunidad, el que se refirió al mejor del mundo es Iván Rakitic, el croata que fue compañero de la Pulga en Barcelona entre 2014 y 2020.

“Messi es el mejor, pero no solo ahora. Sin dudas es el mejor de la historia del fútbol y fue realmente un placer estar todos estos años con él. Creo que Dios lo tocó de una manera especial. Si le gustara jugar de lateral izquierdo, creo que sería el mejor lateral izquierdo. Si quiere jugar de portero tal vez no pueda porque no es tan alto, pero puede elegir lo que quiera”, dijo Iván Rakitic en diálogo con el canal de Youtube ARLS.

Además, agregó en relación al comportamiento de Lionel Messi en los entrenamientos y la sencillez con la que hace todo: “En los partidos es diferente, pero en el día a día realmente puedes sentir lo bueno que es. Parece tan fácil cuando marca un gol. Sí, para él meter un gol es dar un pase al arco”.

La diferencia entre Messi y Cristiano

“La gente muchas veces me pregunta cuál es la diferencia o quién me gusta más entre Cristiano o Leo. Es como elegir qué prefieres, si el color rojo o el color azul. Dicen que Kobe Bryant practicaba básquet desde las cinco de la mañana y Ronaldo quizás también es así. Pero Messi se pone los botines y es el mejor del mundo. Simplemente puedo decir que es un genio”, concluyó el mediocampista croata.

Fuente: bolavip