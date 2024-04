Horacio Cabak fulminó a un periodista por avisar que el Pollo Alvarez lo sucederá en La Jaula de la moda: "Mentiroso, poco código"

La jaula está abierta y de su interior más que "moda" salen "malos modales". Los enfrentamientos, los conflictos, las peleas, las controversias y las polémicas vuelan desde que Horacio Cabak fue cesanteado como conductor del ya longevo ciclo de estética y vestuario. Hoy, el nombramiento del Pollo Alvarez al frente del programa provocó un cortocircuito entre el ahora hombre de La Nación+ con Lucas Bertero, panelista de Carmen Barbieri en Mañanísima.

En el envío de la capocómica, que acaba de cumplir 69 años de edad y 50 de carrera artística, informaron los cambios que se vienen. Una parte del discurso estuvo a cargo de Bertero, aquel que se fue de Intrusos echando maldiciones contra Flor de la Ve. A Cabak no le gustaron algunas cosas que se dijeron y estalló en contra del periodista, de su ex programa y le sugirió al Pollo Alvarez que "tuviera cuidado" por el lugar en el que se mete.

"NO MIENTAN MAS. Aprovecho el anuncio del Pollo Avarez como nuevo conductor de La Jaula de la Moda para aclarar las constantes mentiras, en este caso de Bertero y compañía, formuladas en un programa producido por el mismo equipo que hace La Jaula de la Moda y con el que trabajé hasta diciembre y que SABEN QUE ESTÁN MINTIENDO" arremetió Cabak en primera instancia. En el idioma 3.0, las mayúsculas indican gritos. Sí, Cabak estaba a los gritos.



Luego, enumeró sus disidencias con Bertero. "1) No tengo contrato desde el 31/12. Mis contratos SIEMPRE terminaban en diciembre y se volvían a firmar en Marzo/Abril (nunca nos pagaban durante el verano,y nunca nos aseguraban continuidad laboral) Mi contrato era con el canal, no con la productora. 2) Nunca renuncié. NUNCA. 3) Nunca firmé exclusividad. Nunca me la pagaron".

FULMINANTE DESCARGA DE HORACIO CABAK CONTRA LUCAS BERTERO POR LA JAULA DE LA MODA

Cabak continuó con su maratónic desahogo lleno de números, datos y acusaciones. "4) Negocié con LN+ para seguir con la jaula. El canal estaba al tanto. 5) Desde Febrero tengo contrato con LN+, tanto en Febrero como en Marzo el canal me pidió tiempo para definir la situación de la continuidad de la Jaula. 6) Me comunicaron la decisión por WhatsApp, cuarenta minutos después de que lo anuncien en Intrusos. Los únicos que me llamaron fueron Hernán Drago y el Pollo Alvarez, je".

Finalmente, tiró con todo contra el periodista. "7) Bertero, que poco código tenés para meter a mi compañera de trabajo Marina Calabró en el medio para justificar una mentira. 8) Exitos Pollo Alvarez, pero ojo...mucho ojo... Los "amigos" no son tan "amigos"...y los "códigos" fueron inventados para romperse". Tremendo Cabak.

Fuente: Paparazzi