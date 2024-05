La ley Bases se coló en la apertura de sesiones de Santa Fe

El avance que obtuvo la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en el Congreso de la Nación se entrometió en el acto de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura de la provincia de Santa Fe.

La voz protagonista de la jornada no eludió el tema. Luego de dar su mensaje ante la Asamblea Legislativa, el gobernador Maximiliano Pullaro dialogó con los medios y se refirió a la iniciativa libertaria: sostuvo que es necesario que ahora "arranque el Gobierno nacional".



Pullaro manifestó que "hasta el momento el Gobierno nacional se concentró en el reordenamiento de las cuentas públicas" y que el peso de ese ajuste "lo pagamos principalmente las provincias".

Entre los recorte enumeró "subsidios al transporte, fondo de incentivo docente, obras públicas, medicamentos de alta complejidad, partidas de desarrollo social". Y aseguró que esos montos equivalen "prácticamente la masa salarial de todo un mes, 240 mil millones de pesos".

"Nuestras cuentas arrancaron con déficit y encima nos recortaron, por eso tuvimos que ajustar. Pero espero que ahora el Gobierno nacional, teniendo esta ley, empiece a ponerse en marcha para que la economía crezca y si eso pasa, Santa Fe no tiene techo". señaló Pullaro.

¿La ley beneficia el crecimiento de la economía?, se le consultó al gobernador. "Son las herramientas que pidió el presidente. Nosotros creemos otra cosa, que hay que apostar a la producción y no al sector financiero; al campo y no al extractivismo minero. Pero son miradas diferentes y cada cual tiene que tener la posibilidad de llevar adelante su programa de gobierno", respondió.



Por último, volvió a reparar en la necesidad de reactivar el financiamiento de la obra pública. "Se lo planteamos al Ministro Guillermo Francos (del Interior) a quien destaco porque es un hombre que intenta estar siempre presente. Nos aseguró que cuando se corrija el déficit, la Nación iba a empezar a invertir en las obras que estaban paralizadas. No obstante, nosotros empezamos a ocuparnos destinando recursos propios porque tenemos urgencias como el Puente Santa Fe-Santo Tomé o la Autovía de la RN 11 y porque además significa desarrollo de infraestructura y sostener puestos de trabajo en un contexto muy complejo", planteó.

Mejora en el vínculo

En la previa del discurso del gobernador, la senadora Carolina Losada también se refirió a la media sanción que recibió en Diputados el proyecto de ley Bases impulsado por el gobierno de Javier Milei y que ahora deberá ser tratado en la Cámara alta nacional.

"Esperamos que pase rápidamente a comisiones para empezar a discutir porque nos apura la necesidad de que las cosas empiecen a funcionar. Mañana tenemos una reunión de bloque para empezar a analizar lo que se aprobó", comentó la senado.

A su vez, Losada destacó la importancia del trabajo conjunto para agilizar el proceso legislativo. "Hemos trabajado mucho junto con otros legisladores santafesinos para acelerar los procesos de discusión y junto al gobernador Pullaro y su gabinete para impulsar incorporaciones de los aspectos que sirven al desarrollo de la provincia".

Respecto al significado de la ley, dijo que "es una muestra de que el Gobierno nacional está madurando". "Pese a que el discurso empezó de una manera muy agresiva, hoy las cosas van cambiando y por eso es que se está logrando que se apruebe este paquete de leyes que es tan necesaria", amplió.

En un sentido similar se expresó brevemente el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, resaltando la necesidad de recomponer el diálogo con el gobierno central: "Hemos apoyado al proyecto y esperamos que el Senado acompañe para que podamos empezar otra historia, incluido mejorar el vínculo entre Nación y las provincias".

En la provincia

Por su parte, el Ministro de Economía Pablo Olivares desligó a Santa Fe de la decisión de restituir la cuarta categoría del impuesto a los ingresos contenida en el paquete fiscal que se aprobó luego de la ley Bases este último martes en la Cámara de Diputados de la Nación.

"El gobierno anterior aplicó una medida electoralista que afectó a las provincias. Lo que se ha pedido es que se recompusieran esos recursos. Ahora, el Gobierno nacional decidió que esa devolución sea mediante Ganancias. La postura de Santa Fe es que si ese es el camino elegido, que en lo posible afecte a la menor cantidad de trabajadores para que también a largo plazo genere los mecanismos necesarios para no repetir los mismos problemas de ciclos políticos previos de que a medida que pasa el tiempo sean cada vez más personas las que queden comprendidos dentro del impuesto", sostuvo el titular de la cartera económica provincial.

En tanto, la Ministra de Desarrollo Social, Victoria Tejeda, expresó que puede ser un puntapié para el desarrollo de políticas públicas coordinadas. "Tenemos mucha esperanza en poder comenzar a coordinar políticas con el Gobierno nacional. Necesitamos que las provincias que tantos recursos aportamos al desarrollo del país podamos tener una retribución desde el acompañamiento. Es necesario que Nación empiece a tener una mirada especial en Santa Fe. De todos modos, desde el gobierno provincial vamos a seguir trabajando fuertemente bajo las órdenes del gobernador Pullaro y junto a las instituciones y personas que tienen esa sensibilidad social que hoy es tan necesaria", explicó.

También se expresó el Ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, quien advirtió que si bien la ley Bases no impacta directamente sobre las políticas educativas, la Provincia sigue con atención los recortes que el Gobierno nacional viene implementando en el sector: "Entendemos que no es de los pilares central, inclusive en el Pacto de Mayo tampoco la educación está convocada. Pero desde nuestra perspectiva, no dejamos de expresar nuestra preocupación por el recorte al financiamiento nacional que se viene dando en el ámbito educativo. Sabemos que estamos atravesando un momento complejo a nivel país, pero mientras tenemos que enfocarnos como nos ha pedido nuestro gobernador Maximiliano Pullaro en el desarrollo de la provincia, apostando en nuestro caso fuertemente por los aprendizajes de los estudiantes de Santa Fe".

En la ciudad

El Intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, también ofreció su perspectiva sobre el avance de la ley Bases en el Congreso. "Me parece que abre un marco de diálogo. Luego tendremos que ver cómo repercute cada medida directamente sobre cada provincia, cada ciudad y cada ciudadano. Pero creo que se han encontrado ciertos consensos y se abrió una ventana de acuerdos con el Gobierno nacional"

Poletti agregó que puede ser una oportunidad de cara al Pacto de Mayo. "Estaremos expectantes de lo que sucede porque puede ser importante para la ciudad de Santa Fe pensando en los subsidios al transporte y en la obra pública. Son temas que le hemos manifestado al Ministro Guillermo Franco en la reunión del último lunes y que también conversamos con el gobernador Maximiliano Pullaro que es quien nos va a representar para luchar por esos derechos".

Con respecto a los fondos para el funcionamiento de los colectivos, Poletti dijo también que se habló en la reunión de intendentes con el Ministro del Interior que si el Gobierno nacional no quiere subsidiar más al sector empresario sí es necesario que lo haga sobre la demanda. "Apuntamos a que se resuelva prontamente esta transición porque mucha gente ya quedó imposibilitada de poder acceder al transporte público por el costo del boleto".

