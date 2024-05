Maximiliano Pullaro, duro contra la inseguridad: "Los que defienden a los presos, que los lleven a sus casas"

Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe, les pidió este jueves a los organismos de derechos humanos y a los que sostienen que los presos son "pobrecitos" que se los lleven a "sus casas".

''A quienes vienen a hablar de los derechos humanos y de que los presos son pobrecitos. A ellos les queremos decir: 'llévenselos a sus casas''', manifestó Pullaro durante la presentación de 30 patrulleros para la ciudad de Santa Fe.

En esa línea, el mandatario provincial manifestó: "Aquí los presos no van a cometer más delitos desde la cárcel, no van a tener celular y no es que no les entra comida porque nosotros somos malos: no dejamos que les entre de afuera porque ahí les llevan elementos ilegales y todos lo saben".

La entrada de objetos ilícitos en la comida

Pullaro dijo que los abogados defensores, la familia y los organismos de derechos humanos están al tanto de que con los alimentos ingresan elementos ilícitos.

''Ahí entraba droga, elementos prohibidos y celulares. Se terminó y vamos a trabajar para garantizar que todos y todas puedan vivir mejor'', prometió. Y además, sentenció: ''No podemos permitir que los presos desde allí manejen organizaciones criminales. No vamos permitir que desde la cárcel manden a matar y a extorsionar''.

En tanto, el mandatario santafesino respondió a las críticas de sectores que sostienen que el gobierno de la provincia no está cumpliendo con los derechos y garantías de los reclusos.

"Algunos nos critican, dicen que no estamos cumpliendo con los derechos y las garantías. Mentira. A nosotros la ley nos faculta para hacer lo que estamos haciendo en la cárcel y lo que hacemos es que se cumpla con la ley y que se cumpla la Constitución. Eso no lo vamos a dejar de hacer nunca", argumentó.

Maximiliano Pullaro pidió agregar dos puntos al Pacto de Mayo que no estaban contemplados por Milei

Mientras el Gobierno mira el avance de la Ley Bases en el Congreso para definir la fecha del Pacto de Mayo, los gobernadores apuntan a que la convocatoria sea abierta respecto a los puntos a incluir en el tratado. En ese sentido, hoy el mandatario santafesino Maximiliano Pullaro manifestó que participará del encuentro convocado por Javier Milei pero pidió agregar dos ejes al documento.

“Vamos a participar del diálogo y del debate del Pacto de Mayo en Córdoba. Pero también, respecto a los 10 puntos que plantea el presidente Milei, queremos agregar algunos como el fortalecimiento y el robustecimiento del sistema productivo de Argentina porque para nosotros se sale adelante con producción", dijo el santafesino. "También queremos agregar el financiamiento del sistema educativo argentino porque vamos a salir si tenemos mejor educación, mayor calidad educativa, y para eso es importante el financiamiento desde Nación”, agregó Pullaro.

Con la Ley Bases trabada en el Senado, con un derrotero que se encamina a un retorno a Diputados con modificaciones, el Pacto de Mayo podría posponerse, como mencionó ayer Milei. Para el Presidente, la sanción de la ley era una condición para la firma del acuerdo, previsto en el inicio para el 25 de mayo. Sin embargo, con los tiempos legislativos que se alargan, ya se baraja la opción de mantener la fecha aunque la ley se siga debatiendo, o bien prorrogar el Pacto.

En esa línea, Pullaro sostuvo que “el diálogo siempre es importante en la República Argentina, creemos que debemos sentarnos y aprender a escucharnos, pero fundamentalmente aprender a escuchar la posición del otro, que es algo que se ha perdido en nuestro país”.

