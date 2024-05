Guillermo Moreno calificó al gobierno de Milei de “trastornados” y sostuvo que “la solución es que se vayan”

El ex secretario de Comercio Interior y ex precandidato a presidente Guillermo Moreno calificó al gobierno de Javier Milei como un gobierno de “trastornados”. Asimismo, afirmó que “la solución es que se vayan”. Moreno se manifestó en estos términos durante una entrevista brindada a un canal de streaming, en la que también se refirió a la reunificación del peronismo.

“Este tipo (Javier Milei) conduce un gobierno de trastornados, (el ministro de Economía, Luis) Caputo un ludópata, la (canciller, Diana) Mondino, está totalmente perdida, no sabe ni donde está la nariz, ninguno está normal”, criticó Moreno en declaraciones a Laca Stream. En esa línea, argumentó: “Lo fiscal y lo monetario está roto, el sector externo está hecho un desastre, imaginate que la solución de ellos es importar alimentos, ¿cómo la Argentina va a importar alimentos?”.

El líder de la agrupación Principios y Valores Moreno indicó que el Poder Ejecutivo Nacional pide que los ahorros sean destinados a “cuenta corriente”. “El ahorro quieren que lo uses para comprar la leche, no invertir, es una cosa de locos. Nunca se vio esta estupidez. La solución es que este Gobierno se vaya. Yo dije que se va en cuatro o seis meses”, aseveró el exfuncionario K.

Por otra parte, Moreno habló sobre la “reunificación” del peronismo y en este sentido destacó al diputado nacional Miguel Ángel Pichetto (actualmente jefe del bloque de diputados de Hacemos Coalición Federal), la expresidenta Cristina Kirchner, la exlegisladora Graciela Camaño y el actual gobernador bonaerense Axel Kicillof. “Pichetto en la reunificación del peronismo va a estar, van a estar todos, la negra Camaño, Cristina, todos, hasta Kicillof, si no habla de economía”, ironizó.

Sobre Kicillof, Moreno indicó que no es peronista y, por lo tato, no es candidato para una Asamblea Legislativa. “Es socialdemócrata. A mí me dijo que era marxista, pero después gobernó como socialdemócrata, a nivel nacional, en la provincia. No es necesario. Es sólo administrar un presupuesto y hacer las cosas bien, no robar, el pibe es sano, yo lo voté”, se explayó sobre el dirigente K.

En otro tramo del reportaje, Moreno habló sobre el levantamiento policial y lapidó al expresidente Alberto Fernández. “Las bandas policiales cuando salen a la calle, mejor que vos no salgas de acá”, expresó. Y haciendo un paralelismo con la crisis del 2021, opinó: “En la provincia de Buenos Aires se solucionó con plata y acá no hay plata. No está (el exministro de Seguridad bonaerense, Sergio) Berni y encima tenes un chapita (Milei) peor que Alberto, que era un inútil”, sentenció.

Con información de www.elintransigente.com