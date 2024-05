Quisieron mancharlo, pero fue todo legal: el auxilio que impulsó Lionel Messi para ayudar en pandemia

En el inicio de la semana The Objective sacó a la luz dos audios de una conversación que por el entonces presidente de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) Luis Rubiales y Aleksander Čeferin, autoridad máxima de la UEFA, mantuvieron durante el auge del Covid-19. En las escuchas queda claro que se refieren a los fondos de la entidad europea y que el motivo del contacto es equiparar los montos de los sueldos de los futbolistas, los cuales habían sido afectados con una sensible baja durante el inicio de la pandemia.

Los mensajes datan del 2 de abril del 2020 (es decir, en los primeros meses de la detonación del virus cuando el mundo entero estaba despavorido por el presente y desconcertado por el futuro). “Ellos (Piqué y Messi) me dijeron claramente que, por favor, nadie debe enterarse de que estamos hablando sobre nuestro dinero porque, si la gente se entera, nos van a matar. Te envío este audio con un mensaje de Leo Messi. Es mi voz, pero es su mensaje“, dice Luis Rubiales a Aleksander Čeferin.

El pedido insistente del español de que se resguarde al máximo la confidencialidad fue lo que elevó al máximo la sospecha de la opinión pública. Además, la imagen de Rubiales quedó bastante desgastada, pues recientemente fue removido de su cargo por ser acusado de delito de agresión sexual (por su beso a Jennifer Hermoso en la celebración de la Copa Mundial Femenina), al mismo tiempo que es investigado por movimientos presuntamente irregulares en su administración al mando del organismo que regula el fútbol del país ibérico.

Sin embargo, conforme fueron pasando las horas, los propios implicados se encargaron de esclarecer el asunto y confirmar la negociación que llevaron adelante en 2020 para la creación de un fondo de garantía para los futbolistas durante la pandemia, en pos de demostrar la legalidad de la moción. De ahí se desprendió el dato de que el mismo Lionel Messi llegó a reunirse con Aleksander Čeferin para buscar soluciones ante las pérdidas salariales que estaban sufriendo los protagonistas a efectos del Covid-19.

Entre Gerard Piqué y Luis Rubiales, por la relación que los une, se encargaron de mediar la reunión entre Lionel Messi y Aleksander Čeferin. Leo, según publicó el periódico El Español, transmitió la urgencia de confeccionar un fondo destinado, principalmente, para los futbolistas más necesitados y que él prefería “no cobrar si no había dinero para ayudar a todos”.

Finalmente el fondo no se creo porque los clubes respondieron de manera particular

Con el paso de las semanas y a medida que se fueron conociendo los protocolos para retomar la actividad, los clubes y las federaciones, progresivamente, encontraron soluciones. El fondo en cuestión finalmente no se creó porque los jugadores pudieron negociar con cada institución. Pero desde la UEFA remarcan que hubiera sido una práctica totalmente legal y que los medios manipularon la filtración al reflejarlo como un ”desvío” de dinero.

Es más, FIFA y FIFPro (el sindicato de futbolistas) acordaron en febrero de 2020 impulsar el Fondo de la FIFA para Futbolistas (FIFA FFP) para asistir económica a aquellos jugadores a quienes los clubes adeudan contraprestaciones.

