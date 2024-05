Guillermo Francos encabezó la reunión de Gabinete en Casa Rosada y afirmó: “Tenemos que reorganizar la estructura del Gobierno”

Guillermo Francos encabezó esta mañana una reunión con el resto de los ministros del Gobierno de Javier Milei. Allí se presentó como el nuevo jefe de Gabinete en la Casa Rosada, el día después del cimbronazo que sufrió el Gobierno tras el alejamiento de Nicolás Posse como ministro coordinador.

Aunque ya no está en funciones, Posse arribó a la Casa de Gobierno a las 9.14 porque accedió a ser parte de “una transición ordenada como buen profesional que es”, según informaron desde su entorno. Francos recién lo hizo a las 9.25 en una camioneta gris en la que habitualmente se moviliza, sin hacer declaraciones a la prensa.

Si bien estaba prevista como todos los martes y jueves una reunión de Gabinete (iba a empezar a las 8.30), el tono fue más informal, según pudo averiguar Infobae. “Fue casi un café entre los ministros”, soltó en tono de broma un vocero en Balcarce 50. En este primer día tras el desplazamiento de Posse, los movimientos fueron incesantes en los pasillos y despachos de la Rosada.

El primero de los funcionarios que llegó a este encuentro -en el que no estuvieron el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y la secretaria General de la Presidencia Karina Milei, quienes anoche partieron rumbo a Estados Unidos en una gira que se extenderá hasta el domingo- fue el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Pero el inicio, en el Salón Eva Perón, se demoró porque Francos dio algunas entrevistas radiales.

En esas entrevistas, Francos confirmó que el economista Federico Sturzenegger se integrará próximamente al Gabinete en un nuevo ministerio que aún no tiene nombre. Lo conversará con el presidente Javier Milei en los próximos días, pero la función estará vinculada a la modernización del Estado y la desregulación económica..

Además de Bausili, participaron los ministros Diana Mondino (Relaciones Exteriores), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Mario Russo (Salud) y Sandra Pettovello (Capital Humano), además el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien reemplaza a Caputo, que viajó con el Presidente para participar de una cumbre tecnológica en San Francisco, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi -reconfirmado en su cargo- y el asesor presidencial Santiago Caputo.

“Tenemos que reorganizar la estructura del Gobierno”

A las 10.30, Francos brindó una conferencia de prensa en el salón Héroes de Malvinas en la planta baja de Balcarce 50, solamente a unos metros de donde antes tenía su despacho en el Ministerio del Interior. Si bien en un momento se especuló con que Posse lo acompañara, finalmente al lado del nuevo jefe de Gabinete estuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Durante la conferencia, Francos adelantó que puede haber más cambios en el Gabinete y, también, dentro del área que encabeza desde hoy.

“De lo que hemos aprendido en esta experiencia es que tenemos que reorganizar la estructura del Gobierno, tenemos que aligerar. El jefe de Gabinete es un coordinador del Gabinete. Quizás por la forma en que asumimos, proviniendo de una fuerza que no tenía historia, andamiaje institucional, se concentraron demasiadas tareas en la jefatura de Gabinete que creo deberían distribuirse en el resto de los ministerios”, afirmó Francos.

En otro tramo de la conferencia, el ministro coordinador tampoco descartó cambios dentro de la estructura que encabeza, aunque afirmó que aún no lo tiene decidido.

Además, ratificó que Posse continuará dentro del Ejecutivo: “Es una persona valiosa y puede cumplir otras funciones para el Gobierno en el área que acordemos con él”, aseguró.

Francos también negó de plano que su gestión al frente de la Jefatura de Gabinete esté supeditada únicamente a la Ley Bases, que tras la media sanción en Diputado, aún debate el Senado: “El Presidente no me ha marcado eso, no creo que sería propio, acabo de asumir el cargo. No puedo ponerme un límite con algo que está tan cerca”, sostuvo.

La jura en su nueva función se producirá al regreso del primer mandatario de Estados Unidos. “Ya está en funciones, salió publicado el nombramiento en el Boletín Oficial”, reconocieron funcionarios del Gobierno.

Por esta actividad de Francos se suspendió la conferencia que habitualmente da todos los días, de lunes a viernes, el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Su lugar, ahora con el ministerio convertido en secretaría, lo ocupará Lisandro Catalán, quien se desempeñaba como su segundo en Interior. El funcionario estuvo en la Rosada casi al mismo tiempo que el ex ministro del Interior.

Para hoy a las 13 Francos, antes de que se produjera la remoción en la Jefatura de Gabinete, había pautado un encuentro con legisladores del Senado del ala dialoguista en el Congreso de la Nación. Lo iba a hacer con la compañía de la titular de la Cámara Alta, la vicepresidente Victoria Villarruel. Por el momento esa reunión sigue en pie.

Milei, en tanto, llegará después del mediodía a tierra estadounidense, tras una escala en Lima, Perú, donde mantendrá reuniones con los principales representantes de empresas tecnológicas y el jueves irá a Sillicon Valley. Luego viajará a El Salvador para la asunción por un nuevo período de Nayib Bukele, en el país centroamericano.

* Para www.infobae.com