Preocupante: Empresas rafaelinas se quedaron sin gas y paran producción

La distribuidora Litoral Gas, que brinda el servicio al norte de la provincia de Buenos Aires y en el centro y sur de Santa Fe, se vio obligada a cortarle el suministro de gas natural a más de 100 industrias de su área de cobertura, entre las que se encuentran una decena de los sectores metalúrgico-autopartista y alimenticio de Rafaela. Desde el Centro Comercial e Industrial estimaron que grandes empresas de la ciudad se ven afectadas por la medida, así como también dos estaciones de servicio que proveen de GNC a cientos de automóviles.

El martes por la tarde, Litoral Gas envió una notificación a sus grandes clientes en la que aclara que "Transportadora de Gas del Norte S.A. ha declarado una situación de Fuerza Mayor, razón por la cual se ve comprometido el normal abastecimiento de la Demanda Prioritaria en nuestra zona de distribución". "Sin perjuicio de que se trata de una situación totalmente ajena a la órbita de injerencia de Litoral Gas S.A. y con el fin de evitar la afectación del suministro a la Demanda Prioritaria, nos vemos obligados a solicitarle que cese a la mayor brevedad y hasta que medie comunicación expresa en contrario, el consumo de gas natural en sus instalaciones industriales, independientemente de quién sea su proveedor de transporte y/o gas", sostiene la comunicación.

Al mismo tiempo, Litoral Gas advierte que "la presente instrucción debe ser acatada de inmediato teniendo en consideración el resguardo a la integridad de sus instalaciones".

En este marco, la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) se pronunció sobre esta nueva crisis energética que tiene como contexto "el otoño más frío desde 1980", tal como consignaron desde el Gobierno nacional. "A partir de la inédita situación que atraviesa el suministro de gas en nuestro país, distintas empresas industriales de la Provincia de Santa Fe han recibido notificaciones de su distribuidor, Litoral Gas, indicando que Transportadora Gas del Norte S.A. ha declarado una situación de Fuerza Mayor que ha comprometido el abastecimiento de la demanda prioritaria de la región" puntualiza FISFE. "A partir de ello, la empresa distribuidora solicita el cese del consumo de gas natural en las instalaciones industriales. Esta situación afecta tanto a los usuarios que tenían contratos interrumpibles como a aquellos que tienen vigentes contratos en firme, quienes afrontan un costo mayor para asegurarse el gas todo el año", subraya.

En este marco, FISFE informó "a todas las industrias de la provincia estas instrucciones a fin de que prevean los mecanismos para su cumplimiento tanto para contribuir con el aseguramiento del consumo domiciliario como para evitar la consecuente penalidad correspondiente".

La entidad advirtió sobre "el impacto significativo que tendrán estas restricciones en el sector productivo y en toda la cadena de suministro de las distintas empresas afectadas". "A partir de estos acontecimientos, se espera una reducción inmediata en la producción industrial debido a la falta de gas, lo que afectará la cadena de suministro y causará posibles retrasos en la entrega de productos, así como consecuencias económicas para las empresas debido a la paralización de actividades", alertó.

Por último, FISFE instó "a las autoridades pertinentes a tomar las medidas necesarias para mitigar los efectos de esta restricción e invitamos a las industrias a mantener la comunicación abierta con sus proveedores y clientes para gestionar esta emergencia de la mejor manera posible".

La falta de gas "no es responsabilidad de este Gobierno"

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, sostuvo que "no es responsabilidad de este Gobierno no contar con capacidad plena" del Gasoducto Néstor Kirchner, situación que está provocando problemas de abastecimiento en todo el país.

"En el Gobierno anterior se negoció una reducción del gas importado justo para el invierno de este año. A fin de resolver esta situación nosotros, acordamos con la brasileña Petrobras una asistencia para agosto y septiembre, y así cubrir esa reducción de volúmenes de gas", sostuvo el funcionario, en la red social X.

Rodríguez Chirillo sostuvo además que "debimos asumir una deuda que dejó el Gobierno anterior con Bolivia por US$ 244 millones por la importación de gas. Los intereses le costaron US$ 21,8 millones a todos los argentinos".

También dijo que "estamos en el otoño más frío desde 1980, no pronosticado y con fuerte demanda de gas. Sumado a situaciones excepcionales (limitación de importación de energía de Brasil, salida de Embalse), se necesitó incorporar volúmenes de GNL, a precio de mercado, programados para más adelante".

Por otra parte, aseguró que "es un despropósito afirmar que sea responsabilidad de este Gobierno no contar con la capacidad plena del GPNK", el Gasoducto Néstor Kirchner.

"La obra del primer tramo del GPNK y las plantas compresoras Tratayén y Salliqueló debieron haber finalizado en septiembre de 2023", apuntó. Y añadió que se regularizaron pagos "por más de $30.000 millones y se destinó recursos por otros $47.000 millones en la fase de terminación, debido al retraso heredado".

