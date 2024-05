Viotti, los niños y los adolecentes

El intendente Leonardo Viotti encabezó una jornada de capacitación para integrantes de entidades intermedias de Rafaela y la Región que se ocupan del cuidado de niños y adolescentes en situación vulnerable.

La actividad fue organizada por la Subsecretaría de Difusión y Educación en Derechos de la Provincia de Santa Fe en conjunto con el Gobierno Municipal de Rafaela y estuvieron presentes la secretaria provincial de Derechos, Niñez y Familia, Daniela León; la subsecretaria provincial de Difusión y Educación sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marilina Grande; el secretario privado de Intendencia y Comunicación, Iván Viotti; el secretario de Desarrollo Humano y Salud, Gabriel Cáceres; y representantes del ámbito judicial y policial, entre otros.

En ese contexto, Leonardo Viotti destacó que el encuentro incluyó la presencia de “referentes de toda la región, presidentes comunales y equipos territoriales” a quienes la ciudad de Rafaela ha recibido con satisfacción en “una jornada de trabajo en donde se pudieron ver y analizar las herramientas y las líneas de acción que están planificadas para el próximo tiempo, en particular, el diagrama de la acción conjunta entre los distintos niveles, provinciales y locales”.

El mandatario subrayó “la articulación que el Gobierno provincial sostiene con los gobiernos locales y lo estamos comprobando en Rafaela ya que contamos con la presencia de representantes que son referentes de toda la región”.

En esa línea, Viotti expresó que “la decisión política de la gestión local, al igual que de la gestión provincial, es la articular y trabajar en conjunto porque entendemos que los recursos disponibles, que muchas veces son limitados, acotados ,sobre todo en una época compleja como la que estamos atravesando, rinden más frutos cuando lo hacemos de manera conjunta. Por lo cual, la labor es transversal y articulada, no sólo en las áreas de niñez o de desarrollo humano sino también con todo el entramado institucional que en nuestra localidad es muy importante, muy fuerte y uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Estoy convencido de que, a medida que avance la gestión, los resultados que vamos a poder mostrar, sin duda, van a ser mejores que los que tenemos”.

Trabajar entre todos los niveles institucionales

Por su parte, Daniela León explicó que “a estos módulos de capacitación los estamos llevando adelante en todas las ciudades cabeceras de todos los departamentos de la Provincia de Santa Fe con la intención de trabajar con todas las instituciones intermedias que están al cuidado o trabajan con niñas y niños y adolescentes porque estamos muy alarmados por los índices de UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) los cuales dan cuenta de que el 66 % de las niñas, niños y adolescentes están en situación de pobreza y el 20 % en situación de indigencia”.

La secretaria puso de manifiesto la preocupación que para los representantes del Estado son los “muy alarmantes índices de violencia que tienen algunas ciudades, que involucran a muchos niños menores de edad y que se transforman en no punibles porque están atravesados por la narcocriminalidad” y destacó “el aumento sustancial que le han otorgado al programa de fortalecimiento de los servicios locales que es el primer nivel de intervención del sistema de protección de niñas y que se implementa a través de las municipalidades y las comunas de todo el territorio de la provincia de Santa Fe”.

La funcionaria indicó que “vamos a trabajar codo a codo con los intendentes y con todos los presidentes de comuna en prevención en el territorio, en ayudar a las familias, en generar hábitos de cuidado para que cuiden a sus niños para terminar con la violencia intrafamiliar porque la mayoría de los niños y niñas que ingresan al sistema, a través de una medida de protección excepcional, lo hacen por situaciones de abuso, así que tenemos un enorme trabajo por delante con los ministerios de Educación, de Salud y con todos los municipios y comunas”.

A su vez, manifestó que se vienen concretando “reuniones con los jueces de menores, viendo el Código Procesal Penal Juvenil que se aprobó en diciembre, el cual le otorga a la Secretaría de Niñez todo el sistema de justicia restaurativa de los menores no punibles y punibles y también el abordaje y el alojamiento de los menores no punibles. No hay experiencia de esa naturaleza en esta provincia”.

El primer contacto es nivel local

Asimismo, Gabriel Cáceres comentó que al Gobierno municipal le corresponde “el trabajo desde el primer nivel como primer contacto a la problemática ante el peligro, amenaza o el hecho de vulneración de derechos de niños ya vulnerados”.

El secretario local agradeció el apoyo “de los funcionarios policiales y, sobre todo, de la comunidad rafaelina ya que el impulso que nos ha dado la firma del convenio nos dio vuelta un dispositivo dentro de la secretaría que venía muy golpeado en los últimos meses porque está compuesto por gente que tiene que abordar situaciones muy complejas con un escenario de debilitamiento del recurso humano. Esto nos permite oxigenar ese dispositivo para poder dar una respuesta más rápida y efectiva sobre esta problemática sumamente compleja”.

“Claramente, desde lo social, y con relación a la niñez, el tema del consumo problemático es un problema que atañe a toda la situación de calle. La delincuencia y la niñez está cada vez más presente en esta problemática por lo cual esta presencia de equipos no solamente tiene que ver con el trabajo en la vulneración de derechos sino también en espacios que se están generando de prevención y promoción de derechos, o sea, que esos chicos aprendan buenos hábitos, construyan ciudadanía y entidad apoyados por el Estado”, concluyó.

Con información de La Opinión