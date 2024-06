Rodrigo De Paul se encuentra en Argentina durante el receso del fútbol europeo, a la espera de unirse a la convocatoria de la selección nacional para la Copa América. Recientemente, celebró su cumpleaños en un boliche de Buenos Aires. Gossipeame reveló detalles sobre la celebración del jugador de fútbol antes de reunirse con Lionel Messi y compañía para viajar a Estados Unidos.

Revelaron detalles sobre el cumpleaños de Rodrigo De Paul

Recientemente, se vio al jugador del Atlético de Madrid muy cerca de Juanita Tinelli en una fiesta en Tequila. Según las imágenes obtenidas por CARAS, el ex de Tini Stoessel se mostró divertido y festivo, cantando y bailando al ritmo de los clásicos de la música tropical. Según información exclusiva, la hija de Marcelo Tinelli también estaba presente en el lugar y, aunque estuvieron distanciados, coincidieron en el área VIP en un momento dado.

Gossipeame publicó unas historias contando algunos detalles de la fiesta de cumpleaños de Rodrigo De Paul: "Ayer Rodri De Paul festejó su cumple en 100, un boliche en Buenos Aires, tocaron dos bandas y como no se podía estar con el celular no se filtró nada. Me cuentan que no se vio con nadie en particular, bailó con todas!".

