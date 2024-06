"La casta" está dispuesta a todo, inclusive a voltear a Milei

No le aprobaron nada, absolutamente nada desde que asumió hace seis meses. La casta sabe que es imposible gobernar sin el mínimo apoyo legislativo y por lo visto no está dispuesta a resignar los privilegios que tienen desde hace más de 70 años y que tanto empobreció al pueblo Argentino. No están respetando la voluntad popular y se ríen del 56% que votó este gobierno, miran para otro lado, lo único que les interesa es seguir gozando de esos privilegios que los hicieron ricos, nada más. No les interesa la patria, menos la gente, solo ellos y sus amigos con los que vienen haciendo contubernios desde hace tantos años.



Se dieron cuenta que actuando así es una forma silenciosa de golpismo y conspiración, casi que se podría decir que es la manera "legal" de voltear un gobierno y por lo visto están dispuestos a todo.

Milei para ellos encarna el mal, es quien le recorta todo y se ven acorralados, son los corruptos de siempre. Es necesario que la gente sepa que si logran sus objetivos nos espera lo peor del kirchnerismo, ellos lo saben, y a pesar que muchos también combatieron al gobierno más perverso y corrupto que los Argentinos tuvimos, el egoísmo y la miseria puede más.

Quizá llegó el momento de apelar a la consulta popular de la que habló el Presidente en su campaña electoral y darle a estos corruptos el mensaje más contundente que se pueda esperar, tienen que saber que la gente no se va a quedar de brazos cruzados viendo como voltean un gobierno que en tan solo seis meses nos está sacando del mal endémico que es la inflación y nos encamina a ser un país reconocido y respetado, libre de la casta más perversa que se tenga memoria.

La gente debe saber quienes son los conspiradores, los golpistas. Hay que señalarlos y tiene que recibir el repudio generalizado de quienes ya no queremos volver al pasado.

Son la casta, son corruptos, son perversos y son antidemocráticos, quieren voltear a un gobierno legítimamente elegido.