Lilia Lemoine acusó a TN de operar en contra del Gobierno por la filtración del clip

La criptomoneda $Libra no deja de desatar escándalos en el Gobierno. Luego de la filtración del recorte de la entrevista a Javier Milei que había sido quitado y en el que se observa cómo interviene alguien que sería el asesor presidencial Santiago Caputo para omitir una declaración del presidente porque podría traer un “quilombo judicial”, la diputada Lilia Lemoine hizo un descargo contra Todo Noticias (TN).

“El otro día en TN operaron que los vecinos de Moreno ME HABÍAN ECHADO de la marcha: era falso. No pasaron el material que les pasé, pero Manu Jove se encargó de desmentir al aire que 'la intendente' estuviera en Grecia. ¿A qué juegan muchachos? Después de lo de hoy es EVIDENTE” tuiteó Lemoine, haciendo referencia a cuando los vecinos corearon "que se vaya" en su contra en la marcha por Lucas Aguilar, el repartidor asesinado el 30 de enero.

Agustín Romo, diputado provincial de La Libertad Avanza, también denunció una operación y, en su cuenta de X, compartió un tuit que opinaba: "No es la primera vez que las producciones atentan con Milei, lo hemos visto en LN+, A24, TN, los tipos lo sabotean porque sus entrevistas son honestas. Ahora Milei no debe darle más a estos tipos, hay que darle a los streamings entrevistas, ahí es todo mas auténtico y masivo".

Esteban Glavinich, troll libertario conocido como TraductorTeAma en X, postuló: "O sea... Los productores de TN, que tienen la entrevista en crudo completa, ¿lo único sucio que pudieron encontrar es a un asesor presidencial asesorando al presidente? Espectacular". Sin embargo, en el clip no se ve una interrupción para asesorar a Milei, sino para corregir la pregunta del conductor Jonatan Viale, a quien le pidió que volviera a empezar.

El reportaje a Milei fue grabado en la tarde de este lunes en Casa Rosa y posteriormente transmitido por TN. En uno de los recortes que fueron quitados del video que finalmente se cargó en el canal de Youtube oficial, se observa cómo la conversación es manipulada por quien se cree que es Santiago Caputo, justo cuando Milei afirma que de las causas en su contra se va a encargar el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.

“Los temas jurídicos no son lo mío, sería imprudente que te anticipe esto. Posiblemente, quien mejor entienda en el tema es el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona”, contestó Milei cuando le preguntaron por la causa en su contra que recayó en la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, para lo que seguro necesite una defensa particular y no la de un funcionario del Estado.

Antes de la filtración del crudo, la cuenta en X que se le atribuye al Santiago Caputo, @MileiEmperador había dado por cerrado el escandalo por $Libra. "Como ingeniero del caos doy por terminado este capítulo de la novela. Muchas gracias a todos. Buen intento. Les falló el operativo. La libertad avanza", publicó en ese momento. Sin embargo, tras la difusión del recorte la estrategia comunicacional habría vuelto a entrar en crisis, dado que otra vez la credibilidad del relato oficial estuvo puesto en cuestión.

En el mismo sentido se expresó Daniel Parisini, tuitero oficialista conocido como 'el Gordo Dan', fundador de la organización juvenil Las Fuerzas del Cielo: "Buen intento kukardos, la próxima será", postuló e impulsó una campaña para hacer que el hashtag #ElMejorPresidenteDeLaHistoria fuera trending topic en X, mientras crecían las publicaciones haciendo referencia al escándalo de la filtración, con indignación y memes. El mismo Manuel Adorni había dado por cerrado el tema: "Que tengan todos ustedes la mejor de las noches por delante", tuiteó.

“Che, pero cómo era, ¿no era que se pactaban las preguntas?”, le había preguntado Milei a Jonatan Viale, quien respondió con ironía: “Sí, sí, estas me las anotó (Manuel) Adorni, y estas Karina Milei y (Santiago) Caputo”. Apenas un minuto después, el asesor presidencial, quien según Milei integra el “triángulo de hierro”, interrumpió la entrevista dado que la declaración del presidente sobre el rol de Cúneo Libarona podría desencadenar mayores complicaciones. “Sí, yo entiendo, me doy cuenta: te puede traer un quilombo judicial”, dijo Viale.

Javier Milei ante la Justicia

La jueza federal María Servini de Cubría quedó a cargo este lunes 17 de febrero de investigar las denuncias presentadas contra el presidente Javier Milei por la promoción en Twitter de la criptomoneda $LIBRA. Junto a ella también fue designado el fiscal federal Eduardo Taiano.

Así se determinó en el citado sorteo tras las denuncias realizadas contra el presidente libertario por supuesta estafa y asociación ilícita al promocionar en sus redes sociales la citada cripto que sumó capital e inmediatamente se desplomó, generándole enormes pérdidas a quienes la habían adquirido.

La denuncia sorteada fue presentada por el economista Claudio Lozano, titular del partido Unidad Popular. En la misma se acusa al presidente libertario de integrar una "asociación ilícita" responsable de cometer una "megaestafa" que afectó a "más de 40.000 personas con pérdidas de más de 4.000 millones de dólares". Este expediente recopilarán todas las denuncias presentadas por el mismo hecho.

