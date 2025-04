Pullaro: "Conmigo los paros se terminaron en Santa Fe"

El paro general impulsado por la CGT tuvo una adhesión dispar en la provincia. Lo cierto es que en Rosario, los colectivos circularon con normalidad y las escuelas privadas abrieron sus puertas. "Conmigo los paros se terminaron en Santa Fe", sentenció el gobernador Maximiliano Pullaro, mientras que aseguró que el acatamiento a la huelga fue "bajísimo".

"En la provincia de Santa Fe hubo un muy bajo acatamiento. Nuestra mayor preocupación era que los chicos estén en la escuela el día de hoy. Por eso tomamos la medida de descontar el día a quienes adhierieran el paro", declaró el gobernador santafesino en una entrevista televisiva.



De esta manera, Pullaro aseguró que la decisión de descontarle el día a los empleados públicos no estuvo relacionada a un alineamiento político con el presidente Javier Milei.



"La educación para nosotros es fundamental. Por eso tomamos esta decisión. Los empleados públicos de Santa Fe no tienen por qué solidarizarse con Baradel y todas las personas que impulsan este paro nacional" y agregó: "Acá ni los Moyano, los Beligoni ni los Baradel nos van a decir cuándo damos clases o no en la provincia”.

"Indudablemente hay algunas cuestiones que se pueden discutir o reclamar, pero la metodología no es más la del paro ni el cese de actividades. Esa herramienta está terminada. No sancionamos a quien no va a trabajar, sí le descontamos el día. Esto no quiere decir que no reconozcamos que los empleados del sector público tengan razón en muchas cosas"

Con información de La Capital