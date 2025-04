Patricia Bullrich criticó a la CGT por convocar nueva marcha antes del Día del Trabajador

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se arremetió contra la Confederación General del Trabajo (CGT) por su convocatoria a una nueva marcha, programada para el 30 de abril, días antes del Día del Trabajador . Patricia Bullrich cuestionó la elección del día y demostró que la movilización «siempre molesta al trabajador en vez de ayudar». La ministra afirmó que esta convocatoria es “otra vez sopa” y destacó que se pierde un día de trabajo innecesariamente.

El anuncio de la marcha fue hecho en una reunión reciente de la CGT, en la que también se discutieron temas como los efectos de la devaluación anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo , el viernes pasado. Además, la central obrera planea convocar a los gobernadores peronistas para expresarles la difícil situación laboral que atraviesan los trabajadores.

Para Patricia Bullrich, la marcha no responde a una necesidad real de los trabajadores, sino a una estrategia política que termina afectando a los que menos tienen. «Por el Día del Trabajador no es la marcha. ¿Por qué no la hacen el 1 de mayo, cuando corresponde?», cuestionó la ministra.

En paralelo, Armando Cavalieri , líder de la Unión de Empleados de Comercio , expresó su preocupación por las políticas salariales del Gobierno. En declaraciones a Clarín , Cavalieri aseguró que «el Gobierno fija el salario, y por eso la gente gana poco. No hay libertad para negociar». Este tipo de afirmaciones refleja el descontento dentro de la CGT, que considera que el Gobierno ha restringido la libertad para acordar salarios justos a través de las paritarias.

El reclamo por los derechos laborales sigue firme

El objetivo de la movilización del 30 de abril es visibilizar los problemas que atraviesan los trabajadores, especialmente en un contexto económico difícil. La CGT se ha manifestado en contra de la liberación del cepo cambiario y teme que esto agrave la inflación y haga perder aún más valor a los salarios. Para la central obrera, la situación es insostenible si el Gobierno no toma medidas urgentes para mejorar las condiciones laborales.

En la reunión de la CGT, se acordó también exigir un aumento de emergencia para jubilados y pensionados, además de la homologación de todos los convenios colectivos de trabajo . Estos temas son claves para la central sindical, que insisten en que las políticas públicas deben enfocarse en mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias.

Tensión con el Gobierno

La relación entre la CGT y el Gobierno ha experimentado una notable tensión en los últimos meses. La movilización del 30 de abril llega después del paro general del 10 de abril, lo que rompió una tregua de casi un año sin medidas de fuerza. Las dos primeras huelgas fueron a comienzos de la gestión actual, lo que generó un clima de confrontación que se reavivó con el reclamo por una salarización justa .

El paro de abril fue convocado para exigir paritarias libres , aumento salarial , mejoras en las jubilaciones y un fin a lo que la CGT demostró “represión salvaje” contra las protestas sociales. Estos reclamos han dejado en evidencia que la central obrera sigue en pie de lucha por los derechos de los trabajadores.

La movilización del 30 de abril: una señal de firmeza

Con la marcha prevista para el 30 de abril, la CGT busca seguir presionando al Gobierno y dejando claro su desacuerdo con las políticas laborales actuales. La central obrera no está dispuesta a ceder en sus exigencias y continuar utilizando las movilizaciones como herramienta de presión política .

La marcha puede ser solo el comienzo de un proceso de creciente confrontación entre el Gobierno y los sindicatos. A medida que se acerca el Día del Trabajador, el panorama promete seguir tensionándose, lo que podría tener repercusiones directas en el rumbo de las políticas laborales y económicas del país. La CGT continuará defendiendo los derechos de los trabajadores y buscando respuestas a las dificultades que enfrentan en este contexto económico complicado.

