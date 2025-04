Condenaron a 25 años de prisión a un hombre por el homicidio de un prestamista colombiano en Venado Tuerto

Marcelo Luis Durán, de 49 años, fue condenado a 25 años de prisión como coautor del homicidio de Geovanni Herrera León, un prestamista de origen colombiano asesinado en abril de 2022 en Venado Tuerto.

La sentencia fue dictada por unanimidad en un juicio oral que concluyó esta semana en los tribunales venadenses. El tribunal estuvo integrado por la jueza Lorena Garini –en carácter de presidenta–, Silvina Marinucci y Aldo Baravalle.

El fiscal Iván Raposo valoró que los jueces dieran por acreditada la atribución delictiva y aplicaran una pena cercana a los 28 años que había solicitado durante los alegatos. Recordó además que el crimen tuvo otro coautor, Aldo Joaquín Vergara, condenado a 22 años de prisión en febrero de 2023 mediante un juicio abreviado.

La historia comenzó a develarse alrededor de las 23 del martes 12 de abril de 2022, cuando Sandra, hermana de la víctima, denunció el paradero de Geovanni en la comisaría 2ª. Según relató, su hermano había salido a "hacer cobros" a las 16, y a las 19.55 recibió una llamada de WhatsApp desde su teléfono. Del otro lado, una voz con “acento argentino” le dijo que Geovanni estaba secuestrado, que no llamara a la policía y que si no reunía un millón de pesos lo iban a matar. Creyendo que se trataba de una estafa, no devolvió el llamado. Pero la preocupación creció con el correr de las horas..



Tras la denuncia, el fiscal Raposo ordenó las primeras medidas. La madrugada trajo novedades. Personal del Comando Radioeléctrico y de la Motorizada detectó una moto Honda Wave negra sin patente circulando por barrio San Eduardo, en inmediaciones de Sarmiento y Patricio Boyle. La conducía Nahuel D., un joven venadense de 22 años. Dentro del vehículo hallaron una cédula verde a nombre de Sandra Herrera León y una autorización para que la manejara Geovanni, por entonces desaparecido.

Ese hallazgo aceleró la investigación. En plena madrugada, el fiscal ordenó dos allanamientos en domicilios de calle Dimmer al 200 y al 300. En el primero hallaron una escopeta calibre 28 y demoraron a un hombre identificado como Raúl Waldemar B. En el segundo, en un quiosco ubicado a una cuadra, la policía detuvo a Aldo Joaquín Vergara y a Luis Marcelo Durán. También secuestraron 44 mil pesos en efectivo y un revólver calibre 32.

Según voceros del caso, durante el traslado a la comisaría uno de los detenidos confesó que habían asesinado a Herrera León y reveló el lugar donde estaba el cuerpo. A las 7.30 de ese miércoles, agentes policiales hallaron restos calcinados entre neumáticos en un camino semirrural, sobre calle Chaco, a la altura de Maradona. Era el cuerpo del colombiano.

De acuerdo con la acusación, Durán y Vergara privaron ilegítimamente de la libertad a Herrera León en una vivienda de calle Dimmer al 300 y luego lo asfixiaron hasta provocarle la muerte. Raposo sostuvo que ambos le debían dinero a la víctima y actuaron de forma coordinada. Para intentar garantizar su impunidad, quemaron el cadáver en la vía pública.

Durán también fue condenado por haber amenazado con un revólver calibre 22 a un hombre que le reclamaba el pago de una deuda. El arma fue secuestrada en su vivienda durante un allanamiento vinculado a la misma causa.

El fallo lo declaró coautor de homicidio y privación ilegítima de la libertad, y autor de amenazas calificadas y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.

Fuente: Rosario 3