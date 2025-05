Javier Milei no viajará a la asunción del Papa León XIV en el Vaticano

El presidente argentino Javier Milei no viajará a Roma a la ceremonia de asunción del Papa León XIV. En un principio desde Casa Rosada anunciaron que iría, pero a horas de volar hacia Europa se canceló. Por el momento no han dado detalles sobre los motivos, aunque las elecciones porteñas del mismo domingo y la dificultad de conseguir vuelos para volver serían los motivos extraoficiales.El rumor de que el líder de La Libertad Avanza no viajaría comenzó a circular cuando Guillermo Francos, jefe de Gabinete, deslizó esta posibilidad en IP Noticias. «Entiendo que no va», reveló antes de subirse a una camioneta. Instantes después, llegó la confirmación de que el jefe de Estado no estará presente en el Vaticano, aunque de todos modos iría una comitiva de nuestro país.

Entre los candidatos a estar presentes allí figuran el canciller Gerardo Werthein y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. A estos dos dirigentes se le podría sumar la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien al igual que Javier Milei quieren estar presentes el domingo electoral en el búnker libertario junto a Manuel Adorni.

Aparentemente, el presidente expresó su deseo de quedarse en el país y acompañar a Adorni en el búnker electoral en el Hotel Libertador, donde ambos esperarán los resultados de los comicios legislativos porteños. Además, ante la enorme demanda de vuelos para la asunción del Papa León XIV habría inconvenientes para conseguir vuelos para ese mismo día y el libertario tampoco quiere quedarse por demás en Roma.

El anuncio del Gobierno

El propio vocero presidencial, Manuel Adorni, había confirmado hace algunos días que el Presidente viajaría a Roma para formar parte de la ceremonia. «El presidente Javier Milei asistirá a la Solemne Ceremonia de Inauguración del Pontificado de Su Santidad León XIV en representación de la República Argentina», anunció el portavoz en su cuenta de X.

A su vez, el Gobierno suspendió prácticamente todas sus actividades en conjunto y reuniones con el fin de enfocarse en la campaña electoral. Tal es así que este jueves no hubo reunión de Gabinete y hoy tampoco se encontrarán para realizar un balance de la semana de trabajo en Casa Rosada, como es habitual entre los libertarios. Recién la próxima semana, luego de las elecciones, volverán a estos encuentros.

Con información de www.elintransigente.com